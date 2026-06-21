Ιράν: Ο Λίβανος το «βασικό» θέμα σήμερα στην Ελβετία - Κλειστά μέχρι νεωτέρας τα Στενά

Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, με βασικό θέμα των συνομιλιών, την κατάσταση στον Λίβανο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε: «Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών» και πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν ακόμη, η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Ιράν: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars που επικαλείται στρατιωτική πηγή, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για τη διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με το να συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο. Η Τεχεράνη εκτοξεύει παράλληλα «βέλη» και προς τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν τη δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ σε κατάπαυση του πυρός.

Συζητήσεις Ιράν - ΗΠΑ: Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς που ταξίδεψε στην Ελβετία

Στην Ελβετία έφτασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κατά την άφιξή του, ο Βανς αναφέρθηκε στα δύο κύρια θέματα, στα οποία επικεντρώνεται η αμερικανική πλευρά.

Όπως δήλωσε: «Θα πρέπει να διασφαλίζουμε συνεχώς ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ο απώτερος σκοπός, να γίνει ολόκληρη η περιοχή ασφαλής.

Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος θα ανοίξει πυρ και μετά κάποιος θα απαντήσει.

Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα των πυρηνικών, στο ζήτημα της εκεχειρίας στον Λίβανο. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα στα οποία επικεντρωνόμαστε και εναπόκειται και στους Ιρανούς να συζητήσουν και τα δικά τους ζητήματα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews

