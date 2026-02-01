Ιράν: Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί ότι πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ θα προκαλέσει «περιφερειακό πόλεμο»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πυροδοτήσει έναν «περιφερειακό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Αλί Χαμενεΐ αποτελούν την πιο άμεση απειλή που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα, την ώρα που το αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκολν και συνοδευτικά αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα, έχοντας σταλεί εκεί από τον Τραμπ μετά την αιματηρή καταστολή πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα καταφύγει τελικά στη χρήση βίας. Επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και έχει θέσει στο τραπέζι και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ως ζήτημα που επιθυμεί να επιλυθεί.

Ιράν: «Πραξικόπημα οι διαδηλώσεις»

Την ίδια ώρα, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν ως «πραξικόπημα», σκληραίνοντας τη στάση της κυβέρνησης, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Στο Ιράν, οι κατηγορίες για «στάση» μπορεί να επισύρουν τη θανατική ποινή, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για μαζικές εκτελέσεις συλληφθέντων,μια «κόκκινη γραμμή» που έχει καθιερώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, το Ιράν είχε προγραμματίσει για την Κυριακή και τη Δευτέρα στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, το στενό πέρασμα του Περσικού Κόλπου από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει να μην απειληθούν αμερικανικά πολεμικά πλοία ή αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της άσκησης και να μη διαταραχθεί η εμπορική ναυσιπλοΐα.

Ιράν: «Οι στρατοί της ΕΕ είναι τρομοκρατικές οργανώσεις»

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θεωρεί πλέον όλους τους στρατούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρομοκρατικές οργανώσεις, απαντώντας στην απόφαση του μπλοκ να χαρακτηρίσει τους παραστρατιωτικούς Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση λόγω της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων.

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρώην διοικητής των Φρουρών, ανακοίνωσε τον χαρακτηρισμό, ο οποίος αναμένεται να έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει νόμο του 2019 για να προβαίνει σε αντίστοιχους χαρακτηρισμούς, μετά την απόφαση των ΗΠΑ εκείνη τη χρονιά να εντάξουν τους Φρουρούς της Επανάστασης στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων.

Ο Γκαλιμπάφ προχώρησε στην ανακοίνωση ενώ ο ίδιος και άλλοι βουλευτές φορούσαν στολές των Φρουρών σε ένδειξη στήριξης. Οι Φρουροί, που ελέγχουν και το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν και διαθέτουν εκτεταμένα οικονομικά συμφέροντα, λογοδοτούν απευθείας στον Χαμενεΐ.

«Επιχειρώντας να πλήξουν τους Φρουρούς -που οι ίδιοι υπήρξαν το μεγαλύτερο ανάχωμα στην εξάπλωση της τρομοκρατίας προς την Ευρώπη- οι Ευρωπαίοι στην πραγματικότητα πυροβόλησαν το πόδι τους και, για ακόμη μία φορά, με τυφλή υπακοή στους Αμερικανούς, ενήργησαν ενάντια στα συμφέροντα των ίδιων των λαών τους», δήλωσε.

Αργότερα, βουλευτές φώναξαν συνθήματα «Θάνατος στην Αμερική!» και «Θάνατος στο Ισραήλ!» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Με πληροφορίες από Associated Press