Ιράν: Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό του Τραμπ

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές της χώρας του ότι «καταστρέφουν τους δρόμους τους για να κάνουν χαρούμενο τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας», αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν, παρά το πανεθνικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Ο 86χρονος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν - στο σύντομο τηλεοπτικό του διάγγελμα - άφησε να εννοηθεί ότι οι αρχές της χώρας θα καταστείλουν τους διαδηλωτές, ενώ το ακροατήριο φώναζε «Θάνατος στην Αμερική».

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό του Τραμπ, λέγοντας ότι οι ταραξίες επιτίθενται σε δημόσια περιουσία και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί άτομα που ενεργούν ως «μισθοφόροι για ξένους». Επιπλέον, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έχει τα χέρια του «βαμμένα με το αίμα» των Ιρανών.

Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων το βράδυ της Πέμπτης, αφού ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου Ρεζά Παχλαβί κάλεσε σε μαζικές κινητοποιήσεις.

Σύντομα βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ακτιβιστές έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης γύρω από φωτιές, με συντρίμμια να καλύπτουν τους δρόμους.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι «τρομοκρατικοί πράκτορες» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έβαλαν φωτιές και προκάλεσαν βία. Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για «θύματα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες εμπόδισε την ανεξάρτητη επιβεβαίωση της έκτασης των κινητοποιήσεων, ωστόσο η αναταραχή συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ιρανική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Οι διαδηλώσεις έχουν ενταθεί από τις 28 Δεκεμβρίου, λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency, που εδρεύει στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα επεισόδια γύρω από τις διαδηλώσεις, ενώ περισσότεροι από 2.270 έχουν συλληφθεί.

Ο διάδοχος του θρόνου λέει ότι οι Ιρανοί «απαίτησαν την ελευθερία τους»

Ο Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας —βαριά άρρωστος— είχε φύγει από το Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, κάλεσε σε διαδηλώσεις το βράδυ της Πέμπτης και επανέλαβε την έκκλησή του για κινητοποιήσεις στις 8 μ.μ. τοπική ώρα (6 μ.μ. CET) την Παρασκευή.

«Αυτό που άλλαξε την πορεία των διαδηλώσεων ήταν οι εκκλήσεις του πρώην διαδόχου του θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, προς τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους», δήλωσε η Χόλι Ντέιγκρες, ανώτερη ερευνήτρια στο Washington Institute for Near East Policy. «Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που έκλεισε το διαδίκτυο: για να μην δει ο κόσμος τις διαδηλώσεις».

Όταν έφτασε η ώρα 8 μ.μ. την Πέμπτη, γειτονιές σε ολόκληρη την Τεχεράνη πλημμύρισαν από συνθήματα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Οι διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στην Ισλαμική Δημοκρατία», ενώ άλλοι εξυμνούσαν τον σάχη, φωνάζοντας «Αυτή είναι η τελευταία μάχη, ο Παχλαβί θα επιστρέψει», πριν διακοπούν οι επικοινωνίες.

«Οι Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους απόψε. Σε απάντηση, το καθεστώς στο Ιράν έκοψε όλες τις γραμμές επικοινωνίας», δήλωσε ο Παχλαβί, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να ενωθούν με τον Τραμπ για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες.

Η κρατική τηλεόραση υποστήριξε ότι οι διαδηλώσεις προκάλεσαν θύματα και ότι «ιδιωτικά αυτοκίνητα πολιτών, μοτοσικλέτες, δημόσιοι χώροι όπως το μετρό, πυροσβεστικά οχήματα και λεωφορεία πυρπολήθηκαν».

