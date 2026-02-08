Ιράν: Ο εμπλουτισμός ουρανίου βασικός όρος για πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το Ιράν έθεσε ως βασικό όρο για την επιτυχία των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες την αναγνώριση του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο στο έδαφός του, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε τον νέο γύρο έμμεσων επαφών ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο Ομάν την Παρασκευή, ενώ στην περιοχή είχε ανέβει η ένταση λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής κινητοποίησης και των προειδοποιήσεων του Ιράν ότι θα απαντήσει σκληρά σε περίπτωση επίθεσης.

Διπλωματική πηγή στην περιοχή που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη ανέφερε ότι το Ιράν δήλωσε έτοιμο να συζητήσει το επίπεδο και την καθαρότητα του εμπλουτισμού, καθώς και πρόσθετες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έθεσε δύο όρους. Πρώτον, να συνεχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο εντός χώρας. Δεύτερον, να υπάρξει ουσιαστική άρση κυρώσεων, μαζί με αποκλιμάκωση στο στρατιωτικό πεδίο.

Οι δύο πλευρές έκαναν πέντε γύρους συνομιλιών την περασμένη χρονιά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε όταν συγκρούστηκαν στο θέμα του εμπλουτισμού εντός Ιράν. Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο τέλος 12ήμερης ισραηλινής εκστρατείας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι διέκοψε τη δραστηριότητα εμπλουτισμού, την οποία η Ουάσιγκτον θεωρούσε πιθανό δρόμο προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν επέμεινε ότι το πρόγραμμα εξυπηρετούσε μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Αραγτσί επανέλαβε ότι το Ιράν δεν δεχόταν μηδενικό εμπλουτισμό και κάλεσε τις δύο πλευρές να αναζητήσουν μια φόρμουλα που θα αναγνώριζε τον εμπλουτισμό στο ιρανικό έδαφος, με συγκεκριμένους ελέγχους και δεσμεύσεις ώστε να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση ο ειρηνικός χαρακτήρας του προγράμματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι η επιμονή της Τεχεράνης στον εμπλουτισμό δεν αφορούσε μόνο τεχνικά ή οικονομικά ζητήματα, αλλά συνδεόταν με την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια της χώρας. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν είχε το δικαίωμα να υπαγορεύει στον ιρανικό λαό τι μπορούσε ή δεν μπορούσε να έχει.

Ιράν: Το πυραυλικό πρόγραμμα δεν μπαίνει στην ατζέντα των συνομιλιών

Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπήκε ποτέ στην ατζέντα των συνομιλιών, παρότι οι ΗΠΑ επιδίωκαν να το συμπεριλάβουν.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε σε ανάρτησή του την Κυριακή ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ αποτέλεσαν βήμα προς τα εμπρός και ότι η Τεχεράνη ζήτησε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά της στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών.

Για τον επόμενο γύρο, ο Αραγτσί είπε ότι η ημερομηνία και ο τόπος θα συμφωνούνταν με το Ομάν και ότι η συνάντηση ενδέχεται να μη γίνει στη Μουσκάτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera του Κατάρ το Σάββατο, ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν, η Τεχεράνη θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε ότι αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επίθεση στις χώρες που τις φιλοξενούν και διευκρίνισε ότι το Ιράν δεν μπορούσε να πλήξει αμερικανικό έδαφος, αλλά θα στόχευε τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Υπενθύμισε επίσης ότι μετά τα πλήγματα του Ιουνίου, το Ιράν απάντησε με πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί αντίστοιχα σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου την Τετάρτη με αντικείμενο το Ιράν

Στο μεταξύ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Νετανιάχου θα συνατήσει τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, με αντικείμενο και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, ο Νετανιάχου πιέζει ώστε κάθε συμφωνία να περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και να σταματήσει η στήριξη προς ένοπλες οργανώσεις που το Ισραήλ περιέγραφε ως ιρανικό άξονα.

Η Τεχεράνη απέρριψε τη διεύρυνση της ατζέντας και ο Αραγτσί είπε ότι το Ιράν συζητούσε με τις ΗΠΑ μόνο για το πυρηνικό, ζητώντας παράλληλα να σταματήσουν οι απειλές και η πίεση ως προϋπόθεση για διάλογο.

Με πληροφορίες από Reuters