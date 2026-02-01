Ιράν: Ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, ο Ερφάν Σολτανί στο Ιράν, ο οποίος συνελήφθη στο περιθώριο των πανεθνικών κινητοποιήσεων των περασμένων μηνών.

Ο Ερφάν Σολτανί είχε καταδικαστεί σε θάνατο, γεγονός που είχε αρνηθεί από την πρώτη στιγμή η Τεχεράνη, ενώ η υπόθεσή του είχε προκαλέσει διεθνείς διαστάσεις, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση στη χώρα.

Ο 26χρονος άνδρας «αφέθηκε ελεύθερος χθες (Σάββατο) και ανέκτησε τα προσωπικά του είδη», δήλωσε ο Αμίρ Μουσακανί, προσθέτοντας ότι καταβλήθηκε εγγύηση δύο δισεκατομμυρίων ιρανικών τομάν (περίπου 10.600 ευρώ) για την απελευθέρωσή του.

Ιράν: Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτανί

Ο Σολτανί συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου μαζί με πολλούς άλλους Ιρανούς στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Κρατούνταν στο κέντρο κράτησης της Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, με κατηγορίες για προπαγάνδα κατά του ισλαμικού συστήματος και επίθεση στην εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΜΚΟ είχαν εκφράσει φόβους στα μέσα Ιανουαρίου για επικείμενη εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί. Όμως το Ιράν, το οποίο εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό τη θανατική ποινή, είχε διαψεύσει ότι διέτρεχε κίνδυνο να εκτελεστεί για τα γεγονότα τα οποία του αποδίδονται.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε πως οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, ήταν στην αρχή ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας αλλά μετατράπηκαν στη συνέχεια σε «ταραχές» που σημαδεύτηκαν από θανάτους και πράξεις βανδαλισμού.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τις διαδηλώσεις, καταγγέλλοντας τις δύο χώρες ότι τροφοδότησαν αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατική επιχείρηση» ιδιαίτερα όταν οι διαδηλώσεις είχαν φθάσει στην κορύφωσή τους στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ