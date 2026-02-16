Ιράν: Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε συνάντηση με τον Ραφαέλ Γκρόσι, γενικό διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.

Όπως δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, θα συναντηθεί και με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσαϊντί.

«Βρίσκομαι στη Γενεύη με ουσιαστικές ιδέες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας», έγραψε ο Αραγτσί στην πλατφόρμα X. «Αυτό που δεν βρίσκεται στο τραπέζι (είναι) η υποταγή απέναντι σε απειλές».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την αποστολή ενός επιπλέον αεροπλανοφόρου στην περιοχή και, παράλληλα, το Ιράν ξεκίνησε τη Δευτέρα δεύτερη ναυτική άσκηση μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Αναφέρθηκε ακόμη ότι η άσκηση θα δοκιμάσει τις δυνατότητες πληροφοριών και επιχειρήσεων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.

Λίγο πριν από τις συνομιλίες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η παραστρατιωτική Επαναστατική Φρουρά ξεκίνησε την άσκηση νωρίς το πρωί της Δευτέρας στις θαλάσσιες οδούς που αποτελούν κρίσιμες διεθνείς εμπορικές διαδρομές, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Στις 4 Φεβρουαρίου, οι εντάσεις μεταξύ του ιρανικού και του αμερικανικού ναυτικού εντάθηκαν περαιτέρω, μετά την κατάρριψη, από μαχητικό αεροσκάφος του αμερικανικού ναυτικού, ενός ιρανικού drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα.

Με πληροφορίες από Associated Press