Αμπάς Αραγτσί: Κάλεσε τις ξένες ένοπλες δυνάμεις να απομακρυνθούν από την ιρανική επικράτεια

O Iρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια, «η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν».

Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache που εκτελούσε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με αντίποινα.

Η προειδοποίηση του Αραγτσί

Χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο αμερικανικό Apache, ο Αραγτσί τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «οι ξένες δυνάμεις (σ.σ. που έχουν αναπτυχθεί) κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν».

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σε άλλη του δήλωση ο Αραγτσί επανέλαβε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό την κοινή κυριαρχία του Ιράν και του Ομάν.

«Τα Στενά του Ορμούζ ΔΕΝ είναι διεθνή ύδατα, αλλά ανήκει από κοινού στο Ιράν και στον Ομάν, και βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές των ΗΠΑ», δήλωσε ο Αραγτσί. «Τα θαλάσσια σύνορα είναι απολύτως σαφή», δήλωσε, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Στο στενότερο σημείο – με πλάτος μόλις 21 ναυτικά μίλια (περίπου 39 χλμ.) – τα Στενά βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και του Ομάν. Το Ιράν επιμένει ότι, από νομική άποψη, αυτό δίνει σε αυτό και στο Ομάν το δικαίωμα να ρυθμίζουν την κυκλοφορία μέσω των Στενών, παρόλο που η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού ήταν ιστορικά ελεύθερη από περιορισμούς.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι τα Στενά αποτελούν διεθνή πέρασμα ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.