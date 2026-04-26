Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί επιστρέφει στο Πακιστάν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφυγε από τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, και επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας ότι θα επισκεφθεί ξανά το Πακιστάν πριν μεταβεί στη Μόσχα.

Ο Αραγτσί αναμένεται να φτάσει σύντομα στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν, στα προάστια της πακιστανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το ιδιωτικό του αεροσκάφος, το «Meraj», απογειώθηκε από την Τεχεράνη και αναμένεται να προσγειωθεί στο Νουρ Χαν εντός δύο ωρών.

Μέρος της αντιπροσωπείας του, η οποία είχε επιστρέψει στην Τεχεράνη μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ για να ζητήσει καθοδήγηση σε θέματα που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου, αναμένεται επίσης να τον συναντήσει ξανά στο Ισλαμαμπάντ απόψε.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης στάσης του στο Ισλαμαμπάντ, ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Στρατού, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ και τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Αραγτσί είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα το ταξίδι σε μια ανάρτηση στο X, αναφέροντας ότι θα ταξίδευε στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και τη Μόσχα στο πλαίσιο μιας διπλωματικής προσπάθειας για την ενίσχυση του συντονισμού με τις χώρες-εταίρους.

Μετά από μια σύντομη στάση στο Ισλαμαμπάντ, αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera