Ιράν: «Νιώθουμε ότι πνιγόμαστε» - Κάτοικος της Τεχεράνης περιγράφει το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Την κατάσταση και την ποιότητα του αέρα στην ατμόσφαιρα της Τεχεράνης, μετά τις χθεσινές (7/3) επιθέσεις του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, περιέγραψε κάτοικος της ιρανικής πρωτεύουσας

Μιλώντας στο CNN την Κυριακή, ο κάτοικος ανέφερε ότι μετά τα χτυπήματα σημειώθηκε τεράστια έκρηξη και δημιουργήθηκε μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον ουρανό της πόλης: «Η πόλη είναι σκοτεινή, ο ουρανός είναι μαύρος», είπε χαρακτηριστικά.

«Επιπλέον έχει συννεφιά και είναι όλα σκοτεινά, οπότε νιώθουμε σαν να πνιγόμαστε». Όπως περιέγραψε μάλιστα, η έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα φώτισε ολόκληρο τον ουρανό της Τεχεράνης.

Ιράν: «Έμοιαζε με το τέλος του κόσμου»

«Είδα την έκρηξη να φωτίζει τον ουρανό. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Έμοιαζε με το τέλος του κόσμου ή με το πώς φαντάζομαι την κόλαση», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο σπίτι του.

«Η πυρκαγιά ήταν κοντά στο σπίτι μας. Νομίζω ότι είναι καθαρή τύχη που είμαστε καλά αυτή τη στιγμή», είπε.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του CNN που βρίσκονται στην Τεχεράνη μετέδωσαν ότι η πόλη ξύπνησε το πρωί κάτω από έναν ουρανό γεμάτο πυκνά μαύρα σύννεφα, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκε ακόμη και σκούρο, μολυσμένο νερό βροχής μετά τα πλήγματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη, οι οποίες -όπως υποστήριξε- διανέμουν καύσιμα «σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών μονάδων του Ιράν».

Ιράν: Απόκοσμες εικόνες μετά το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν δραματικές εικόνες από την πόλη, με τεράστιες φλόγες να καίνε εγκαταστάσεις καυσίμων και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Σε αρκετά από τα πλάνα διακρίνονται ισχυρές εκρήξεις, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό που αποτυπώνει την ένταση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν σε τρεις αποθήκες καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, οι οποίες, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, χρησιμοποιούνταν από τον ιρανικό στρατό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ότι τα πλήγματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αποσκοπεί στο να πληγούν «πολλοί ακόμη στόχοι», με στόχο την αποδυνάμωση της ιρανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα. Ο de facto ηγέτης του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι οι αντίπαλοι της χώρας «θα πληρώσουν το τίμημα», ενώ το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς στόχους στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, και το Κουβέιτ δέχθηκε το πρωί νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του εμιράτου.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα για την αναχαίτιση των επιθέσεων, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να ακουστούν εκρήξεις που οφείλονται στην κατάρριψη των βλημάτων.

