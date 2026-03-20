Ιράν: Νέο μήνυμα Τραμπ για τα πυρηνικά όπλα - Ο Χαμενεΐ δηλώνει «λάθος εκτίμηση» από ΗΠΑ και Ισραήλ

Νέα δήλωση εξέδωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αφήνοντας αιχμές για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε εκ νέου ότι δε θα επιτραπεί στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα.

Η νέα δήλωση του Χαμενεΐ

Στην δήλωσή του, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πίστευαν ότι μετά από μία ή δύο ημέρες επιθέσεων, ο ιρανικός λαός θα ανατρέψει την κυβέρνηση, αλλά ότι αυτό αποδείχθηκε «λάθος εκτίμηση».

Είπε ότι ο πόλεμος είχε ξεκινήσει με την «ψευδαίσθηση ότι αν η ηγεσία του καθεστώτος και ορισμένες επιφανείς στρατιωτικές προσωπικότητες έπεφταν ως μάρτυρες, αυτό θα ενέπνεε φόβο και απόγνωση στον αγαπητό μας λαό… και με αυτόν τον τρόπο, το όνειρο της κυριαρχίας επί του Ιράν και, στη συνέχεια, της διάσπασής του θα γινόταν πραγματικότητα».

Αντίθετα, είπε, είχε σχηματιστεί μια «παράξενη ενότητα» μεταξύ των Ιρανών, «παρά όλες τις διαφορές σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο», ενώ «έχει προκύψει ρήξη στον εχθρό».

Υποστήριξε, ακόμα, ότι οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και του Ομάν «δεν πραγματοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν» ή από συμμαχικές ομάδες.

Είπε ότι επρόκειτο για περιστατικά «ψευδούς σημαίας» που διαπράχθηκαν από «εχθρούς του Ιράν με σκοπό να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ γειτόνων, και ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να συμβεί και σε άλλες χώρες».

Στην δήλωσή του, ο Χαμενεΐ κάλεσε το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες τους και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προσφέρει βοήθεια.

«Θεωρούμε τους ανατολικούς γείτονές μας πολύ κοντά μας», δήλωσε ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν.

«Καλώ τις δύο αδελφικές χώρες μας, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους… και εγώ ο ίδιος είμαι έτοιμος να αναλάβω τις απαραίτητες ενέργειες».

Εκ νέου αναφορές στα πυρηνικά όπλα από τον Τραμπ

«Η διαφορά μεταξύ αυτών κι εμάς είναι ότι είχαν ναυτικό πριν δύο εβδομάδες, τώρα δεν έχουν πια. Στον πάτο της θάλασσας βρίσκονται 58 πλοία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν το καλύτερο ναυτικό σε όλο τον κόσμο.

«Δεν μας 'πλησιάζουν' καν. Τα πάμε πολύ καλά [στον πόλεμο]. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα».

Όπως ανέφερε «αν τα είχαν, θα τα χρησιμοποιούσαν και δεν θα αφήσουμε αυτό να συμβεί. Έπρεπε να είχε γίνει πριν αρκετό καιρό αυτό, από τους άλλους προέδρους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, ακόμα, πως δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Ιράν προκειμένου να μιλήσει μαζί τους για τον πόλεμο, την ώρα που στρατιωτικά πλήγματα συνεχίζουν να στοχοθετούν Ιρανούς αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και ABC News