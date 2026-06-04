Ιράν: Νέο μήνυμα Χαμενεΐ - «Ο κακόβουλος εχθρός υπέστη συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποστήριξε σήμερα, σε γραπτή του δήλωση, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν να προκαλέσουν διχασμό στο εσωτερικό της χώρας, μετά τη «συντριπτική ήττα» τους, όπως ανέφερε, στη σύγκρουση με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το μήνυμα που αναγνώστηκε δημόσια, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι βασικό εργαλείο των αντιπάλων του Ιράν είναι η καλλιέργεια «αμφιβολίας, απελπισίας, φόβου, δυσπιστίας και διχασμού», με στόχο την αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «κακόβουλο εχθρό» που έχει υποστεί ήττα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Η δήλωση αναγνώστηκε στο μαυσωλείο του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί στην Τεχεράνη, με αφορμή την επέτειο των 37 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ενότητα, διορατικότητα και εμπιστοσύνη, απορρίπτοντας, όπως είπε, την προπαγάνδα του εχθρού και συμβάλλοντας στην αποτροπή κάθε προσπάθειας υπονόμευσης της χώρας.

Ο Ρουχολάχ Χομεϊνί απεβίωσε το 1989 και τον διαδέχθηκε στην ηγεσία της χώρας ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος παρέμεινε ανώτατος ηγέτης έως τον θάνατό του στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης που – σύμφωνα με το κείμενο – οδήγησε στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον διορισμό του στις αρχές Μαρτίου ως τρίτος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν εμφανίζεται δημόσια και οι παρεμβάσεις του περιορίζονται σε γραπτές ανακοινώσεις.

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Θα ήθελα να τον συναντήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε χθεσινή του συνέντευξη στο podcast «Pod Force One», ερωτηθείς εάν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, είπε: «Συμμετέχει, απολύτως. Νομίζω ότι τρέφουν μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει αναφέρουν πως ο Ιρανός ηγέτης δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο εξακολουθεί να δίνει την έγκρισή του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε μέχρι σήμερα «το προνόμιο να τον συναντήσει».

«Θα ήθελα να τον συναντήσω. Πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP