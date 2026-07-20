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Ιράν: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: CENTCOM
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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 23:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν» με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτήν την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Διεθνή

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