Ιράν: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ⁠σκοτώθηκε σε πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο Ναϊνί είχε κάνει δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται στο Ιράν, την επομένη δηλώσεων από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος κατέστρεψε τις βαλλιστικές δυνατότητες της χώρας.

«Η βαλλιστική βιομηχανία μας αξίζει το άριστα. (...) Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία γι' αυτό το θέμα, επειδή ακόμα και σε καιρό πολέμου, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε πυραύλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Ναϊνί, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Χθες, Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «δεν έχει πλέον την ικανότητα να παράγει βαλλιστικόυς πυραύλους» ούτε «να εμπολουτίζει το ουράνιο».

21η ημέρα πολέμου στο Ιράν

Υπενθυμίζεται πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαβεβαιώνει ότι «αποδεκατίζεται», ενώ πύραυλοι και drones συνεχίζουν να στοχοποιούν κράτη του Κόλπου.

«Κερδίζουμε και το Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε χθες Πέμπτη ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον «τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο», ούτε «να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

«Νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαντάζεται ο κόσμος», πρόσθεσε χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Την 21η ημέρα του πολέμου, οι δηλώσεις αυτές φάνηκαν να καθησυχάζουν τις αγορές. Στη Γουόλ Στριτ το χρηματιστήριο έκλεισε με μικρή πτώση και οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν ελαφριά μείωση στις ασιατικές αγορές, με την τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να υποχωρεί περί τα 107 δολάρια.

Στα μέτωπα αυτού του πολέμου, που έχει γίνει περιφερειακός, τα πλήγματα συνεχίζονται σήμερα, ημέρα του Νορούζ, του περσικού νέου έτους, και του Έιντ αλ Φιτρ στη Σαουδική Αραβία και στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες.

Στο Ιράν, χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι σιίτες, η γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα της νηστείας του Ραμαζανιού έχει οριστεί για αύριο, Σάββατο.

Κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να γίνονται στόχοι πυραύλων και drones.

Τα ΗΑΕ ανέφεραν πως επιχείρησε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων, η Σαουδική Αραβία ότι αναχαιτίστηκαν drones, κυρίως στο ανατολικό drone της χώρας, και το Μπαχρέιν ότι περιορίστηκε πυρκαγιά σε αποθήκη την οποία προκάλεσαν θραύσματα που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης».

Στο Κουβέιτ, διυλιστήριο που είχε ήδη γίνει στόχος χθες υπέστη νέα επιδρομή με drones, που προκάλεσε πυρκαγιά και είχε αποτέλεσμα να κλείσουν μονάδες του.

Σε αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αμερικανικά συμφέροντα στα κράτη του Κόλπου, όπως και ενεργειακές υποδομές, τροφοδοτώντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του αερίου στην Ευρώπη απογειώθηκαν χθες, με τις τιμές του ολλανδικού TTF, ποικιλίας αναφοράς, να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Στο Κατάρ υπολογίστηκε ότι η δυναμικότητα ως προς τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) μειώθηκε κατά 17% μετά τα πλήγματα στην εγκατάσταση στη Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Τα ιρανικά πλήγματα σε αυτή έγιναν σε αντίποινα για εκείνα του Ισραήλ εναντίον του υπεράκτιου κοιτάσματος Νότια Παρς/Βόρειος Θόλος, το μεγαλύτερο γνωστό στην υφήλιο, που μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.