Ιράν: Νέες απειλές κατά των ΗΠΑ - Στρατιωτική απάντηση αν συνεχισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός

Το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση συνέχισης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Οι ένοπλες δυνάμεις καταγγέλλουν τις ΗΠΑ για πράξεις «ληστείας και πειρατείας».

Νέες απειλές Ιράν κατά των ΗΠΑ

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

Ταυτόχρονα στο Ισλαμαμπάντ, πακιστανική πηγή δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέδωσε σε πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων κατά την διάρκεια της επίσκεψής του.

Διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κρατών

Αμερικανοί διαπραγματευτές πρόκειται να φτάσουν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, στο πλαίσιο νέων προσπαθειών για συνομιλίες με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι παρατηρούνται ορισμένα θετικά σημάδια από την ιρανική πλευρά και εξέφρασε την ελπίδα για πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο.