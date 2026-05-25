Το Ιράν μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά όχι για συμφωνία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα (25/5) ότι έχουν εξαχθεί συμπεράσματα για πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος, Esmaeil Baghaei, πρόσθεσε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητούνται πυρηνικά ζητήματα, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι αλλαγές στις θέσεις Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία.

Ρούμπιο: Πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν «σήμερα»

Νωρίτερα τη Δευτέρα (25/5) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως είναι πιθανη η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και σήμερα.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ θα έχει «πάντα το δικαίωμα να αμύνεται»

Παράλληλα, ο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Ιράν, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ, η οποία πρόσκειται στο Ιράν.

«Δεν είναι δυνατό να συναφθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες»

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί μια συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε «72 ώρες».

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορουμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μια γωνιά του τραπεζιού», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχί.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, «μετά το οποίο θα αρχίσουμε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά μ' αυτό για μια προθεσμία «60 ημερών» και πρόσθεσε πως «επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ