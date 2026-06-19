Ιράν: «Μια σκληρή υπενθύμιση, αλλά και υπερηφάνεια» η υπόθεση της Παραστού που καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα

Η τραγουδίστρια από το Ιράν, Παραστού Αχμαντί, καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ σε συναυλία που μεταδόθηκε στο YouTube, υπενθυμίζοντας το καθεστώς φίμωσης που εξακολουθεί να διέπει τη ζωή των γυναικών -και όχι μόνο- στο Ιράν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από καλλιτέχνες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μιλούν για ένα μόνο δείγμα της υπονόμευσης των δικαιωμάτων και της καταστολής σε βάρος των γυναικών στο Ιράν.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η 29χρονη Αχμαντί ερμήνευσε το τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan» («Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας») χωρίς χιτζάμπ, σε μια ζωντανή μετάδοση που έγινε viral.

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, συνελήφθη προσωρινά μαζί με άλλους μουσικούς και αφέθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, της ασκήθηκε επίσημη δίωξη για τη δημοσίευση του βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Αντιδράσεις για τα 74 μαστιγώματα στην 29χρονη Παραστού

Η Μπαχάρ Γκαντεχάρι, διευθύντρια του τμήματος υπεράσπισης του «Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν» με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε: «Η τιμωρία της Αχμάντι με 74 μαστιγώματα, απλώς και μόνο επειδή τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ, αποτελεί ακόμη μια υπενθύμιση ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν δεν έχει αλλάξει, παρά την προπαγανδιστική εκστρατεία των ιρανικών αρχών σε καιρό πολέμου, που αποσκοπεί στη βελτίωση της εικόνας τους» και υπογράμμισε «το χάσμα μεταξύ της προπαγάνδας του καθεστώτος και της πραγματικότητας».

Έχει νομική υπόσταση η καταδίκη της Αχμαντί;

Ο Μοέιν Καζαέλι, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο «Dadban», ένα κέντρο νομικής συμβουλευτικής για Ιρανούς ακτιβιστές, δήλωσε ότι η ποινή στερείται νομικής βάσης.

«Το τραγούδι, η μουσική εκτέλεση καθώς και η παραγωγή ή η διάδοση μουσικών έργων από γυναίκες δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το ιρανικό ποινικό δίκαιο. Συνεπώς, τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορούν εύλογα να ερμηνευθούν ως "παραγωγή, διανομή ή δημοσίευση άσεμνου περιεχομένου"», ανέφερε.

«Η επιβολή ποινής μαστίγωσης σε καλλιτέχνες, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών ή άλλους πολίτες δεν αποτελεί απλώς ζήτημα εσωτερικού ποινικού δικαίου. Προκαλεί επίσης σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών να απαγορεύουν τα βασανιστήρια και να προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Για τον λόγο αυτό, πλήθος οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν το μαστίγωμα όχι νόμιμη μορφή τιμωρίας, αλλά μάλλον μορφή βασανιστηρίου και απάνθρωπης μεταχείρισης».

Ιρανοί καλλιτέχνες αντιδρούν στην καταδίκη της Αχμαντί

Για τους Ιρανούς καλλιτέχνες, η απόφαση, αν και δεν εξέπληξε, έχει εντείνει τους φόβους για κλιμάκωση της πολιτιστικής καταστολής.

Η ηθοποιός Ναζανίν Μπονιάντι που γεννήθηκε στην Τεχεράνη και μεγάλωσε στη Βρετανία δήλωσε: «Η καταδίκη της τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί σε μαστίγωση για την απλή πράξη του να τραγουδά δημόσια χωρίς χιτζάμπ αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση ότι, παρά τις συζητήσεις στην Ουάσινγκτον για ένα "νέο καθεστώς" στο Ιράν, ο μηχανισμός καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει αμετάβλητος.

Η ανοχή απέναντι σε ένα καθεστώς που μαστιγώνει γυναίκες για τη φωνή τους και σκοτώνει πολίτες επειδή διεκδικούν τα δικαιώματά τους, απλώς το ενθαρρύνει να συνεχίσει στον ίδιο τυραννικό δρόμο».

«Ξαναζωντάνεψε μέσα μου το πνεύμα της αντίστασης»

Η Ιρανή ηθοποιός Σεταρέχ Μαλεκί, η οποία αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί μετά τη συμμετοχή της στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Μοχαμάντ Ρασουλόφ «The Seed of the Sacred Fig», δήλωσε ότι η εμφάνιση της Αχμαντί την επηρέασε βαθιά σε συναισθηματικό επίπεδο.

Όπως δήλωσε στον Guardian: «Όταν είδα το βίντεο από τη συναυλία της Παραστού Αχμαντί, ξαναζωντάνεψε μέσα μου το πνεύμα της αντίστασης. Για ημέρες, έβλεπα τα βίντεο ξανά και ξανά, και ένιωθα απέραντη υπερηφάνεια για την Παραστού.

«Γνωρίζοντας όλες τις συνέπειες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει, αρνήθηκε παρ’ όλα αυτά να παραιτηθεί από το δικαίωμά της, ως γυναίκα, να ζει, να τραγουδά και να ακούγεται. Οι γυναίκες στο Ιράν δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται ενάντια στην τυραννία, ούτε για μια στιγμή, και αυτό είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Για έναν Ιρανό καλλιτέχνη που αρνείται να συμμορφωθεί με τη λογοκρισία μέσα στο Ιράν, η καθημερινότητα αποτελεί από μόνη της μια μορφή αντίστασης. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά ο δρόμος παραμένει μακρύς. Είμαι ευγνώμων που κάθε μέρα ένας ακόμη αγαπημένος καλλιτέχνης μάς θυμίζει ξανά την ελπίδα και γίνεται ένας φάρος που φωτίζει τον δρόμο».

Με πληροφορίες από The Guardian