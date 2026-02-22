Ιράν: Οι φοιτητές διοργανώνουν τις πρώτες μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μετά τη φονική καταστολή

Φοιτητές σε αρκετά πανεπιστήμια του Ιράν πραγματοποίησαν τις πρώτες μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μετά τη φονική καταστολή των αρχών τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με το BBC βίντεο που δείχνει διαδηλωτές να πορεύονται το Σάββατο στην πανεπιστημιούπολη του Sharif University of Technology στην Τεχεράνη, επαληθεύεται. Αργότερα, όπως αναφέρει το δίκτυο, καταγράφηκαν συμπλοκές ανάμεσα σε αυτούς και υποστηρικτές της κυβέρνησης.

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σε άλλο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ενώ συγκέντρωση αναφέρθηκε και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι φοιτητές τιμούσαν τις χιλιάδες ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις μαζικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στο Ιράν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος.

Ενώ οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προχωρούν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στις 17 Φεβρουαρίου στη Γενεύη σε βασικές αρχές έπειτα από «εποικοδομητικές» συζητήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε πρωτοφανή συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, σε επίπεδα που, σύμφωνα με αναλυτές, δεν έχουν παρατηρηθεί από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, περιγράφει η γαλλική Le Monde παρουσιάζοντας και τις σχετικές δορυφορικές εικόνες.

ΗΠΑ: Μαχητικά, ιπτάμενα ραντάρ και τάνκερ ανεφοδιασμού

Δορυφορικές εικόνες της Planet Labs που εξέτασε η Le Monde δείχνουν ραγδαία αύξηση της παρουσίας αμερικανικών μαχητικών στη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία. Στις 18 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 30 αεροσκάφη (μεταξύ αυτών F-15, F-35 και Growlers), ενώ δύο ημέρες αργότερα ο αριθμός είχε φτάσει τα 59.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους έντασης δεν είναι απλώς η παρουσία δυνάμεων, αλλά η συγκέντρωση και ο όγκος τους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί -και- η ανάπτυξη ιπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού και αεροσκαφών συντονισμού.

Στις 20 Φεβρουαρίου, 29 αεροσκάφη ανεφοδιασμού βρίσκονταν στις βάσεις Prince Sultan (Σαουδική Αραβία) και Al-Udeid (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Συνολικά, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, 108 τέτοια αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί σε βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων 93 έφτασαν μετά τις 14 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερα αεροσκάφη E-3C Sentry (AWACS) -ιπτάμενοι σταθμοί ραντάρ που μπορούν να εντοπίζουν πυραύλους, drones και αεροσκάφη σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων- κατευθύνθηκαν στην Αραβική Χερσόνησο, κλιμακώνοντας την ένταση και ενισχύοντας το επιχείρημα για ένα μελλοντικό πλήγμα στο Ιράν.

Με πληροφορίες από BBC