Ιράν: Μαρτυρίες δεκάδων διαδηλωτών για άγρια καταστολή και «στοιβαγμένα πτώματα» σε νοσοκομεία

Δεκάδες διαδηλωτές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, κάνουν λόγο για σκηνές πρωτοφανούς μαζικότητας αλλά και ακραίας βίας στους δρόμους της Τεχεράνης.

Μιλώνας στο CNN πολλοί από αυτούς όπως μία γυναίκα, ανέφερε ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας του Ιράν.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι άνθρωποι κάθε ηλικίας, κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά, όταν δυνάμεις ασφαλείας με στρατιωτικά όπλα άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας «πολλούς ανθρώπους», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, ζητώντας ανωνυμία για λόγους ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου από την Τεχεράνη, με αφορμή τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε περισσότερες από 100 πόλεις, αποτελώντας τη σοβαρότερη πρόκληση για το ιρανικό καθεστώς εδώ και χρόνια. Παρά το εκτεταμένο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, διαδηλωτές από άλλη γειτονιά της Τεχεράνης δήλωσαν στο CNN ότι βοήθησαν έναν άνδρα περίπου 65 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την καταστολή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχε δεχθεί περίπου 40 σκάγια στα πόδια και είχε σπασμένο χέρι.

Οι προσπάθειες να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια σε διαφορετικά νοσοκομεία έπεσαν στο κενό, καθώς η κατάσταση περιγράφηκε ως «εντελώς χαοτική». Άλλοι διαδηλωτές ανέφεραν ότι ο αριθμός των ανθρώπων στους δρόμους ήταν πρωτοφανής, περιγράφοντας το κλίμα πριν την καταστολή ως «απίστευτα όμορφο και γεμάτο ελπίδα».

Το κλίμα αυτό άλλαξε δραματικά μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το βράδυ της Παρασκευής, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακολούθησε εξαιρετικά βίαιη καταστολή.

«Δυστυχώς, ίσως πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτό το καθεστώς δεν θα αποχωρήσει χωρίς εξωτερική πίεση», δήλωσε ένας διαδηλωτής.



Μία Ιρανή κοινωνική λειτουργός που συμμετείχε σε διαδήλωση στην Τεχεράνη χαρακτήρισε την εξέλιξη των γεγονότων «εφιάλτη», περιγράφοντας χρήση πυρών, δακρυγόνων και ηλεκτροσόκ από τις Αρχές. Όπως είπε, είδε μια νεαρή κοπέλα να χτυπιέται με ηλεκτρική συσκευή στον λαιμό μέχρι να λιποθυμήσει, ενώ ο γιος συναδέλφου της συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών.

Στην πόλη Σιράζ, ιατρικό προσωπικό περιέθαλπε γυναίκα που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ γιατρός στην πόλη Νεϊσαμπούρ κατήγγειλε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν διαδηλωτές από ταράτσες κτιρίων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οικογένεια έξι ατόμων και ηλικιωμένη γυναίκα δέχθηκαν πυρά.

Σε νοσοκομείο της Νατζαφαμπάντ, ιατρική πηγή ανέφερε ότι συγγενείς έσπευσαν να παραλάβουν τις σορούς των παιδιών τους και τις έθαψαν με τα ρούχα τους, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά ταφικά έθιμα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), τουλάχιστον 78 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 14 ημέρες, ενώ συνολικά οι νεκροί ανέρχονται σε 116, συμπεριλαμβανομένων 38 μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και τουλάχιστον επτά ανήλικοι, ενώ πάνω από 2.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημα στοιχεία, ενώ το CNN αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αριθμών.

Με πληροφορίες από CNN