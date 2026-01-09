Ιράν: Κρατικά μέσα αποδίδουν τις νυχτερινές διαδηλώσεις σε «πράκτορες που σπέρνουν την τρομοκρατία»

Σχεδόν δύο εβδομάδες πολίτες στο Ιράν διαδηλώνουν, λόγω της ακρίβειας και της κατάρρευση του νομίσματος της χώρας, μετά και από κάλεσμα του «εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου της χώρας», Ρεζά Παχλαβί.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν την κλίμακα των αναταραχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνήθηκαν ότι οι διαμαρτυρίες είχαν πραγματοποιηθεί εντελώς, δημοσιεύοντας βίντεο με άδειους δρόμους.

Ωστόσο, βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ακτιβιστές, φέρεται να δείχνουν διαδηλωτές να φωνάζουν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης του Ιράν γύρω από φωτιές, καθώς συντρίμμια φαίνονταν να υπάρχουν τους δρόμους γύρω τους, στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς και σε άλλες περιοχές.

Επίσης, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφορικά με τις διαδηλώσεις, ισχυρίζονται ότι «πράκτορες των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σπέρνουν την τρομοκρατία» έβαλαν φωτιές και πυροδότησαν βία στη χώρα. Ανέφεραν επίσης, ότι υπήρξαν «θύματα», χωρίς να επεκταθούν.

Πάντως, ξένα μέσα επισημαίνουν πως το πλήρες εύρος των διαδηλώσεων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί άμεσα λόγω της διακοπής των επικοινωνιών, αν και ακόμη και αυτό είναι κάτι που αντιπροσωπεύει μια ακόμη κλιμάκωση των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν από την οργή για την προβληματική οικονομία του Ιράν.

Τόσο τα προβλήματα στην οικονομία όσο και οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί στην πιο σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του Ιράν, εδώ και αρκετά χρόνια. Οι διαμαρτυρίες έχουν ενταθεί σταθερά από την έναρξη στις 28 Δεκεμβρίου.

Οι διαμαρτυρίες αντιπροσώπευαν επίσης, την πρώτη δοκιμασία για το κατά πόσον οι Ιρανοί πολίτες θα μπορούσε να επηρεαστεί από τον πρίγκιπα διάδοχο Ρεζά Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας έφυγε από το Ιράν λίγο πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι διαδηλωτές υποστήριξαν τον σάχη, μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να επιφέρει θανατική ποινή στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι κάτι που υπογραμμίζει την οργή που τροφοδοτεί τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν για την προβληματική οικονομία του Ιράν.

Ήταν η 12η συνεχόμενη ημέρα αναταραχών που πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και εξαπλώθηκαν σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το βράδυ της Πέμπτης, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το BBC Persian έδειχναν ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών να κινείται κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου στη Μασάντ, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Ακούγονταν συνθήματα όπως «Ζήτω ο σάχης» και «Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλαβί θα επιστρέψει». Και σε κάποιο σημείο, αρκετοί άνδρες φαίνονται να σκαρφαλώνουν σε κολώνα σε μια διάβαση και να αφαιρούν αυτό που φαίνεται να είναι κάμερες παρακολούθησης που είναι συνδεδεμένες σε αυτήν.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειχνε ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών να περπατάει κατά μήκος ενός μεγάλου δρόμου στην ανατολική Τεχεράνη.

Σε βίντεο που στάλθηκαν στο BBC Persian από το βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας, ακούγεται ένα άλλο μεγάλο πλήθος να φωνάζει «Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλαβί θα επιστρέψει». Αλλού στο βορρά, διαδηλωτές βιντεοσκοπήθηκαν να φωνάζουν «Ατιμία» και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» μετά από μια σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Άλλα βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα»- μια αναφορά στον Χαμενεΐ- στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, «Ζήτω ο σάχης» στη βόρεια πόλη Μπαμπόλ και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ.

Στη δυτική πόλη Ντέζφουλ, βίντεο που στάλθηκαν στο BBC Persian έδειχναν ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών και επίσης προσωπικό ασφαλείας να φαίνεται να ανοίγει πυρ από μια κεντρική πλατεία.

Ιράν: Το κάλεσμα του Ρεζά Παχλαβί

Οι βραδινές διαμαρτυρίες ήρθαν λίγο αφότου ο Ρεζά Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας ανετράπη από την Ισλαμική επανάσταση του 1979 και ζει στην Ουάσινγκτον, είχε καλέσει τους Ιρανούς να «βγουν στους δρόμους και, ως ενιαίο μέτωπο, να φωνάξουν τα αιτήματά τους», όπως εξηγεί το BBC.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Παχλαβί είπε ότι «εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους απόψε», περιγράφοντας τους διαδηλωτές ως «θαρραλέους συμπατριώτες» του. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που έθεσε το «καθεστώς υπόλογο» και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να κάνουν το ίδιο.

Mε πληροφορίες από Associated Press