The Times: Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο

Το Ιράν φαίνεται πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Times.

Επικαλούμενοι ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Times μετέφεραν ότι τα πετρελαιοφόρα φαίνεται πως έχουν σταματήσει να διέρχονται από τα Στενά, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου και πρόσθεσαν πως: «Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα πλοία που θα επιχειρήσουν να διέλθουν θα καταστραφούν».



Το πρακτορείο ειδήσεων «Fars», που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε σύμφωνα με τους Times, ότι, παρόλο που δύο πετρελαιοφόρα κατάφεραν να περάσουν με άδεια της Τεχεράνης σήμερα το πρωί, οι περαιτέρω διελεύσεις έχουν σταματήσει.



Το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σημείωσε επίσης ότι τα πλοία είχαν σταματήσει, κάνοντας αναφορά στις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου.



Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι το σχέδιο εκεχειρίας δέκα σημείων που δημοσίευσε το Ιράν δεν περιλάμβανε τους ίδιους όρους με τους οποίους είχε συμφωνήσει ο Λευκός Οίκος για την παύση του πολέμου.

«Θα καταστρέψουμε όποιο πλοίο περάσει χωρίς άδεια»: Το μήνυμα του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν προειδοποίησε, ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια, παρά την εύθραυστη εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη ναυσιπλοΐα να παραμένει σχεδόν παγωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μήνυμα που μεταδόθηκε μέσω ασυρμάτου από το ιρανικό ναυτικό προς πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφερε ότι «πρέπει να λάβετε άδεια από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης για να περάσετε από τα στενά» και προειδοποιούσε ότι «οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς άδεια θα καταστραφεί». Η ηχογράφηση κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα από μέλος πληρώματος.

Αντίστοιχο μήνυμα, σύμφωνα με το Reuters, έλαβαν και πλοιοκτήτες, στους οποίους επισημάνθηκε ότι η διέλευση παραμένει κλειστή χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις ιρανικές δυνάμεις.

Ιράν: Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για εκεχειρία

Νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Πεζεσκιάν ανέφερε, πως «η αποδοχή της εκεχειρίας από το Ιράν αποτελεί σαφή ένδειξη της υπευθυνότητας και της πραγματικής βούλησής του για επίλυση των συγκρούσεων μέσω της διπλωματικής οδού», μεταδίδει το ISNA.

Τέλος, ο Πεζεσκιάν φέρεται να «επέμεινε στην ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και επανέλαβε ότι αυτή ήταν μία από τις βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου 10 σημείων του Ιράν», το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «βιώσιμη βάση για διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη πέρα από την εκεχειρία δύο εβδομάδων που αποφασίστηκε το βράδυ της Τρίτης.



Με πληροφορίες από Times



