Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» ενόψει των αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη

Το Ιράν αντέδρασε απέναντι στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας από τη μία τις δηλώσεις του ως «μεγάλα ψέματα» και από την άλλη επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συμφωνία μέσω «έντιμης διπλωματίας».

Αν οι αυριανές συνομιλίες αποτύχουν, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επίθεση κατά του Ιράν - κάτι που οι χώρες της Μέσης Ανατολής φοβούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο περιφερειακό πόλεμο.

Το Ιράν έχει ήδη δηλώσει ότι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν και στις πυρηνικές συνομιλίες στην ομιλία του για το State of Union στην Ουάσινγκτον.

«Έχουν ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας στο εξωτερικό, και εργάζονται για να φτιάξουν πυραύλους που σύντομα θα φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο Τραμπ. «Είχαν προειδοποιηθεί να μην επιχειρήσουν ξανά να αναπτύξουν το πρόγραμμα όπλων τους, και ειδικά τα πυρηνικά όπλα, όμως συνεχίζουν. Ξαναρχίζουν τα πάντα.»

«Ό,τι ισχυρίζονται είναι απλώς επανάληψη "μεγάλων ψεμάτων"»

Οι δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το Associated Press έδειξαν ότι το Ιράν άρχισε να ανακατασκευάζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και έκανε εργασίες στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πλήξει οι ΗΠΑ τον Ιούνιο. Το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό.

Απαντώντας στον Τραμπ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmail Baghaei, τον συνέκρινε με τον Joseph Goebbels, τον υπουργό Προπαγάνδας του Άντολφ Χίτλερ. Τον κατηγόρησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση διεξάγει «εκστρατεία παραπληροφόρησης» κατά του Ιράν.

«Ό,τι ισχυρίζονται για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και τον αριθμό των θυμάτων κατά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου είναι απλώς επανάληψη "μεγάλων ψεμάτων"», έγραψε ο Baghaei στο X.

Ο Τραμπ στην ομιλία του ανέφερε ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις του προηγούμενου μήνα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις εκτιμήσεις των ακτιβιστών. Το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activist News Agency έχει καταγράψει περισσότερους από 7.000 νεκρούς και πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος. Η ιρανική κυβέρνηση, που συχνά υποβαθμίζει τους αριθμούς νεκρών σε άλλες ταραχές, ανακοίνωσε τον μοναδικό επίσημο αριθμό στις 21 Ιανουαρίου: 3.117 νεκροί.

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλίμπαφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ξεχωριστά ότι οι ΗΠΑ μπορούν είτε να επιλέξουν τη διπλωματία είτε να αντιμετωπίσουν την οργή του Ιράν.

«Αν επιλέξετε το τραπέζι της διπλωματίας - μια διπλωματία που σέβεται την αξιοπρέπεια του ιρανικού έθνους και τα αμοιβαία συμφέροντα - θα είμαστε και εμείς εκεί», είπε ο Καλίμπαφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Student News Network. «Αλλά αν αποφασίσετε να επαναλάβετε τις παλιές εμπειρίες μέσω εξαπάτησης, ψεμάτων, λανθασμένης ανάλυσης και ψευδών πληροφοριών και επιτεθείτε εν μέσω διαπραγματεύσεων, θα γευτείτε αναμφίβολα το ισχυρό πλήγμα του ιρανικού έθνους και των αμυντικών δυνάμεων της χώρας.»

«Δεν γίνεται να αφήσουμε το πιο τρελό και επικίνδυνο καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη για τον τρίτο γύρο συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση του Ομάν, που εδώ και καιρό μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Δύσης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η ομάδα του αναχώρησαν την Τετάρτη το απόγευμα για τη Γενεύη, όπου θα συναντήσουν Αμερικανούς αξιωματούχους υπό τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Ουίτκοφ.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντ. Βανς δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν σαφής ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προτιμά να λυθεί το ζήτημα με διπλωματία, αλλά θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη αν χρειαστεί. «Οι περισσότεροι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται να αφήσουμε το πιο τρελό και επικίνδυνο καθεστώς στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Βανς.

Όταν ρωτήθηκε αν στόχος είναι και η απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, είπε ότι ο Τραμπ θα «λάβει την απόφαση για το πώς θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

Αν οι συνομιλίες αποτύχουν, η αβεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο μιας πιθανής επίθεσης παραμένει.

Με πληροφορίες από The Washington Post



