Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του από τις ΗΠΑ

Το Ιράν καταγγέλλει τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.

Σε επιστολή του, ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, αναφέρει, ότι:

«Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν» και προσθέτει, πως το «παράνομο αυτό μέτρο αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας».

Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο Ιραβανί.

Ιράν: Οι πέντε χώρες που που οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία»

Σε άλλη ξεχωριστή επιστολή του με αποδέκτη τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Ιραβανί αναφέρεται στην αξίωση της Τεχεράνης οι χώρες της περιοχής που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα εδάφη τους να καταβάλουν «επανορθώσεις» γιατί επέτρεψαν στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει «παράνομες ένοπλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος.

Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, ΗΑΕ και Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για να επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας των παράνομων ενεργειών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το μήνυμα.

Κατά τον πρεσβευτή, όχι μόνο επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσει επιθέσεις με στόχο τη χώρα του αλλά «σε κάποιες περιπτώσεις» οι πέντε χώρες διέπραξαν «οι ίδιες» τις επιθέσεις.

Ωστόσο, οι πέντε αραβικές μοναρχίες αρνούνται ότι πήραν μέρος στον πόλεμο.

Ο Τραμπ απείλησε χθες ότι θα «καταστραφεί» οποιοδήποτε σκάφος «ταχείας επίθεσης» του Ιράν αποπειραθεί να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, την επιβολή του οποίου ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ