Ιράν: Καταγγελίες ότι οι Aρχές απαιτούν χρήματα για την επιστροφή των σορών διαδηλωτών

Οικογένειες πολιτών που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν καταγγέλλουν στο BBC ότι οι αρχές απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να παραδώσουν τις σορούς τους για ταφή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το BBC, οι σοροί φυλάσσονται σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν αρνούνται να τις παραδώσουν αν δεν καταβληθούν χρήματα από τους συγγενείς.

Τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οικογένεια από την πόλη Ραστ, στα βόρεια του Ιράν, ανέφερε ότι της ζητήθηκαν 700 εκατομμύρια τομάν (περίπου 5.000 δολάρια) για να παραλάβει τη σορό συγγενικού της προσώπου, η οποία βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με δεκάδες ακόμη σορούς διαδηλωτών.

Αντίστοιχη περίπτωση καταγράφηκε και στην Τεχεράνη, όπου οικογένεια Κούρδου εποχικού εργάτη ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο τομάν (περίπου 7.000 δολάρια) για να παραλάβει τη σορό του γιου της.

Όπως ανέφεραν, το ποσό ήταν αδύνατο να καλυφθεί, καθώς ένας οικοδόμος στο Ιράν κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα, με αποτέλεσμα να φύγουν χωρίς τη σορό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία έχουν ειδοποιήσει συγγενείς νεκρών να σπεύσουν να παραλάβουν τις σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν χρήματα. Το BBC μεταφέρει την περίπτωση γυναίκας, που έμαθε για τον θάνατο του συζύγου της μέσω τηλεφωνήματος από το νοσοκομείο. Μαζί με τα δύο της παιδιά, μετέφερε τη σορό με αγροτικό όχημα επί επτά ώρες μέχρι την πατρίδα τους στο δυτικό Ιράν για την ταφή.

Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι σε νεκροτομεία της Τεχεράνης οι αρχές προσφέρουν την παράδοση σορού χωρίς αντίτιμο, υπό τον όρο ότι η οικογένεια θα δηλώσει πως ο νεκρός ήταν μέλος της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij και σκοτώθηκε από διαδηλωτές.

«Μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιαστεί το παιδί μας ως μάρτυρας. Αρνηθήκαμε», ανέφερε συγγενής στο BBC.

Σε άλλη περίπτωση, οικογένειες φέρονται να εισέβαλαν σε νεκροτομείο της Τεχεράνης, φοβούμενες ότι οι σοροί θα απομακρυνθούν ή θα ταφούν χωρίς τη γνώση τους. Σύμφωνα με πηγή του BBC, κράτησαν τις σορούς επί ώρες στον προαύλιο χώρο νοσοκομείου μέχρι να βρουν ιδιωτικά ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους.

Η πραγματική έκταση των γεγονότων παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί, καθώς το Ιράν βρίσκεται υπό καθεστώς περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες, ενώ διεθνή μέσα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση στη χώρα.

Με πληροφορίες από BBC