Ιράν: Κάλεσμα για ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς πλησιάζει η προθεσμία Τραμ

Το Ιράν απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες του να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας διαφορετικά με μαζικούς βομβαρδισμούς κρίσιμων υποδομών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να δείξει ετοιμότητα για κλιμάκωση. Ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνει ότι περίπου 14 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί σε εκκλήσεις για εθελοντική στράτευση, ενόψει ενδεχόμενης χερσαίας εισβολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ιράν: Το τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον αφορά την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχευθούν υποδομές όπως σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες.

Παρά το τελεσίγραφο, οι επιθέσεις έχουν ήδη ενταθεί. Αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα καταγράφονται σε διάφορες περιοχές του Ιράν, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 30 νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πετροχημική εγκατάσταση στη Σιράζ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, μετά από επίθεση σε υπεράκτια μονάδα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars. Παράλληλα, εξέδωσε προειδοποίηση στα φαρσί καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση των τρένων, ένδειξη ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν επίσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Χοραμαμπάντ, ενώ πλήγμα σε στόχο στην επαρχία Αλμπόρζ, βορειοδυτικά της Τεχεράνης, άφησε πίσω του 18 νεκρούς, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Κλιμάκωση με αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν

Σε άλλα σημεία της χώρας, νέος κύκλος επιθέσεων καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης. Στην πόλη Σαχριάρ αναφέρθηκαν εννέα νεκροί και στην Πάρντις ακόμη έξι, σύμφωνα με τοπικά μέσα, με το Ισραήλ να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά του Ισραήλ, με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ και το Εϊλάτ.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση επεκτείνεται και πέρα από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη. Η Τεχεράνη εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν, με συντρίμμια να πέφτουν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι αρχές ανέφεραν ότι η έκταση των ζημιών βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Οι επιθέσεις οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο της γέφυρας King Fahd, που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν. Πρόκειται για τη μοναδική οδική σύνδεση του νησιωτικού κράτους με την αραβική χερσόνησο, όπου εδρεύει και ο 5ος Στόλος του αμερικανικού ναυτικού.

Πίεση στις αγορές και εκτίναξη του πετρελαίου

Η κλιμάκωση έχει ήδη άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 111 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες συναλλαγές, καταγράφοντας άνοδο άνω του 50% από την έναρξη του πολέμου.

Υπό αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της ανόδου των τιμών, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας ότι διαφορετικά θα στοχοποιηθούν κρίσιμες υποδομές.

Η απειλή για πλήγματα σε ενεργειακές και μεταφορικές εγκαταστάσεις έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με προειδοποιήσεις ότι ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να οδηγήσει σε εγκλήματα πολέμου.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε, μέσω εκπροσώπου του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ότι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. Ο Τραμπ, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για το ενδεχόμενο να θεωρηθούν τέτοιες ενέργειες εγκλήματα πολέμου.

Παράλληλα, διεθνείς πιέσεις ασκούνται για αποκλιμάκωση. Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν σε πλήγματα κατά υποδομών, τονίζοντας ότι «η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην επεκταθεί περαιτέρω η σύγκρουση».

«Τέτοιες ενέργειες, όπως βομβαρδισμοί γεφυρών και δεξαμενών ή άλλων πολιτικών υποδομών, θα ήταν απαράδεκτες», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να ανεβάσει περαιτέρω τους τόνους. Μέσω κρατικών μέσων απηύθυνε έκκληση σε «νέους, αθλητές, καλλιτέχνες, φοιτητές και πανεπιστημιακούς» να συμμετάσχουν σε ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

«Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις είναι εθνικός πλούτος και ανήκουν στο μέλλον της χώρας», ανέφερε σε τηλεοπτικό μήνυμα αξιωματούχος του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας.

Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, κυρίως γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις, σε περιόδους έντασης με τη Δύση.

Αυξανόμενος απολογισμός θυμάτων

Την ίδια ώρα, διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για εκεχειρία. Πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι οι επαφές παραμένουν ανοιχτές.

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται σε όλη την περιοχή. Στο Ιράν, περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, αν και οι αρχές δεν έχουν δώσει επικαιροποιημένα στοιχεία τις τελευταίες ημέρες.

Στον Λίβανο, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Έντεκα Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί εκεί.

Σε χώρες του Κόλπου και στη Δυτική Όχθη έχουν καταγραφεί πάνω από 20 νεκροί, ενώ στο Ισραήλ αναφέρονται 23 νεκροί. Δεκατρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν επίσης σκοτωθεί.

Με πληροφορίες από Associated Press