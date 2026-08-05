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Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν για τη διαδρομή των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ιρανός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ομάν «επαγγελματικές» και «προοδευτικές»

The LiFO team
The LiFO team
ΟΜΑΝ ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν για τη διαδρομή των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ . 

Παράλληλα, ο Μπαγκαΐ ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια διμερής συμφωνία δεν αρκεί από μόνη της για να εγγυηθεί την ασφάλεια στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Το προσχέδιο της συμφωνίας παραχωρεί στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών, σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή και δύο αξιωματούχοι της περιοχής. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς την ιρανική πλευρά.

Διαψεύδουν τους ισχυρισμούς Τραμπ

Παρά τη διαφαινόμενη ικανοποίηση των ιρανικών απαιτήσεων, οι ίδιες πηγές διέψευσαν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών είναι θέμα χρόνου, τονίζοντας ότι παραμένουν  σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ομάν «επαγγελματικές» και «προοδευτικές», επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις γεωγραφικές παραμέτρους της προτεινόμενης διαδρομής.

Όπως συμπλήρωσε ο Μπαγκαΐ, αν δεν υπάρξουν εμπόδια από τρίτους, η κοινή διακήρυξη, στην οποία αποτυπώνονται τα βασικά σημεία και οι άξονες της συμφωνίας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσης.

Αναμένεται αντίδραση των ΗΠΑ

Από την αμερικανική πλευρά δεν υπήρξε άμεση τοποθέτηση σχετικά με κάποιο προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας.

Στο παρελθόν Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει πως η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να δεχθεί καμία συμφωνία που θα επιτρέπει στο Ιράν να ελέγχει την πρόσβαση στον σημαντικότερο εμπορικό δρόμο μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες,ανάμεσά τους και μια εκστρατεία βομβαρδισμών διάρκειας δύο εβδομάδων τον Ιούλιο, δεν κατάφεραν να σπάσουν τον έλεγχο του Ιράν στα στενά.

Ήδη από τον Ιούλιο, Αμερικανοί διοικητές είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι τα αποθέματα σε συγκεκριμένο οπλισμό εξαντλούνται, ενώ, όπως μετέδωσε την Τρίτη το Reuters, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν το σύνολο των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας που διαθέτει.

Με πληροφορίες από Reuters


 

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