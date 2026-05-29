Ιράν και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία; - Σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο αυτή την ώρα ο Τραμπ για την τελική απόφαση

Το Ιράν δηλώνει ότι εμπιστεύεται μόνο «τις πράξεις» και ο Τζέι Ντι Βανς μιλά για πρόοδο στις συνομιλίες την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σήμερα, αναμένεται να συναντηθεί στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγυήσεις ή λόγια – μόνο οι πράξεις αποτελούν μέτρο αξιολόγησης», την ώρα που οι συνομιλίες για την ειρήνη παρατείνονται.

Πηγές του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Al Jazeera ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για επίσημες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση.

Η συμφωνία, φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης, πρώτον να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ εντός 30 ημερών, δεύτερον, να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο και τρίτον να αναστείλει τις επιθετικές ενέργειές της. Ωστόσο, όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, «το κείμενο ενός πιθανού Μνημονίου Κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί».

Ιράν: Επικοινωνία Αραγτσί με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε νωρίτερα, ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από το Ομάν, Μπαντρ Αλ-Μπουσαΐντι, με βασικό θέμα τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν «για το Ορμούζ και τη μελλοντική διαχείρισή του, σύμφωνα με τις κυριαρχικές μας ευθύνες και το διεθνές δίκαιο», χαρακτηρίζοντας τη συνομιλία «παραγωγική».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς το Ομάν απέναντι σε «οποιαδήποτε απειλή», λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» το Ομάν εάν δεν «συμπεριφερόταν όπως όλοι οι άλλοι» όσον αφορά το Ορμούζ.

ΗΠΑ και Ιράν «πολύ κοντά» σε τελική συμφωνία λέει ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον «δεν έχει φτάσει ακόμα στο στόχο», αλλά οι διαπραγματευτές βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη τελικής συμφωνίας.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «ουσιαστικά» καθυστερήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για το άμεσο μέλλον.

«Έχουμε ήδη αποδεκατίσει τον συμβατικό στρατό τους και βρισκόμαστε σε θέση να καθυστερήσουμε ουσιαστικά το πυρηνικό τους πρόγραμμα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού του προέδρου, αλλά και μακροπρόθεσμα», είπε.

«Αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ καλό για τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο: Κάθε 24 ώρες πεθαίνουν ή τραυματίζονται 11 παιδιά

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο επεκτείνονται.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιώτες της Μεραρχίας 36 στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί επίσης «στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα, σε ολόκληρο το μέτωπο του Λιβάνου» και ότι «πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ».

Οι δηλώσεις του έρχονται δύο ημέρες αφότου ο στρατός κήρυξε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου «ζώνη μάχης», παρά την εκεχειρία που θεωρητικά παραμένει σε ισχύ, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται καθημερινά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, κάθε 24 ώρες 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται στο Λίβανο.

Με πληροφορίες από NBC News, Al Jazeera, Reuters