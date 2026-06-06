Ιράν και ΗΠΑ ανταλλάσσουν ξανά πυρά: «Χτυπήσαμε εχθρικές βάσεις», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν και οι ΗΠΑ κατέληξαν στις 8 Απριλίου σε μια αρχική συμφωνία εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων, η οποία έκτοτε έχει παραταθεί αρκετές φορές.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η εύθραυστη αυτή συμφωνία δοκιμάζεται, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας και έχουν προχωρήσει σε σειρά επιθέσεων και αντιποίνων.

Ιράν: Επίθεση σε «εχθρικές βάσεις στην περιοχή», ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε «εχθρικές βάσεις στην περιοχή» ως απάντηση σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές.

ΗΠΑ: «Το Ιράν εκτόξευσε 7 βαλλιστικούς πυραύλους προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, μόλις μερικές ώρες αφότου ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί προς τα Στενά του Ορμούζ και με στόχο ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι έξι από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν και ένας έβδομος δεν έφτασε στον προορισμό του», ανέφερε η CENTCOM και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για τραυματισμούς αμερικανικού προσωπικού, ενώ οι ισχυρισμοί του Ιράν ότι προκάλεσε ζημιές στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν είναι ψευδείς».

Ιράν - ΗΠΑ: Τι έχει συμβεί από τις 28 Μαΐου

Η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι στις 28 Μαΐου έπληξαν αμερικανική βάση, ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Τη Δευτέρα αυτής της εβδομάδας, οι IRGC δήλωσαν εκ νέου ότι στόχευσαν αμερικανική βάση, υποστηρίζοντας αυτή τη φορά ότι είχε χρησιμοποιηθεί για επίθεση εναντίον πύργου επικοινωνιών στο νησί Σιρίκ.

Το βράδυ της Τρίτης, Ιράν και ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά, με κάθε πλευρά να υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της στόχευαν πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, στις 3 Ιουνίου, drone έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και εκτεταμένες ζημιές. Το Κουβέιτ κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση, ισχυρισμό που η Τεχεράνη απέρριψε.

Τις τελευταίες ώρες, Ιράν και ΗΠΑ αντάλλαξαν ξανά πυρά. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε «εχθρικές βάσεις στην περιοχή», ενώ οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ και έπληξαν «ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης» στο νησί Κεσμ και στην περιοχή Γκορούκ, στις νότιες ακτές του Ιράν.

Τέλος, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επτά ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.



Με πληροφορίες από Al Jazeera, CNN

