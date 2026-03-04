Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποιούν τις πρώτες συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Το Ιράν και η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν τις πρώτες συντονισμένες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ στο πλαίσιο της νέας σύγκρουσης, σύμφωνα με δήλωση του ισραηλινού στρατού.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από το Ιράν και έξι βλήματα - συμπεριλαμβανομένων drones - από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Η επίθεση ενεργοποίησε σχεδόν ταυτόχρονα τις σειρήνες κόκκινου συναγερμού στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, ενώ «ομάδες του CNN παρατήρησαν την αναχαίτιση των βλημάτων πάνω από το κεντρικό Ισραήλ», όπως μεταφέρει το δίκτυο.

Η κοινή επίθεση «δείχνει ένα επίπεδο συντονισμού» μεταξύ του Ιράν και του αντιπροσώπου του στο Λίβανο, ακόμη και μετά την εξόντωση ανώτερων ηγετών και των δύο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τις πρώτες πέντε ημέρες του πολέμου, σχολιάζει το CNN.

Λίγο αργότερα, οι IDF ανέφεραν ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν μια δεύτερη κοινή επίθεση.

Η Magen David Adom -η εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας, αντιμετώπισης καταστροφών, ασθενοφόρων και αιμοδοσίας του Ισραήλ- ανέφερε ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματίες.

