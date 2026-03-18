Ιράν: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο τμήμα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις στο βόρειο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις IDF.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αεροπορικές επιδρομές «χτυπούν» το βόρειο τμήμα της χώρας, από την έναρξη του πολέμου.

Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ έπληξε πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι Μπάνταρ Ανζαλί.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Ναυτικής Πληροφοριών και τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Οι IDF δηλώνουν, ότι θα επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Times of Israel