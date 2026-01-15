Ιράν: Νέες πληροφορίες για τον Ερφάν Σολτανί που είχε καταδικαστεί σε εκτέλεση

Πηγές από το Ιράν και πιο συγκεκριμένα από τις δικαστικές αρχές της χώρας, ισχυρίζονται πως ο Ερφάν Σολτανί, ένας εκ των ατόμων που συνελήφθη στις διαδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας, δεν έχει καταδικαστεί σε εκτέλεση δια απαγχονισμού.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η ιρανική δικαιοσύνη ισχυρίζεται ότι ο Ερφάν Σολτανί συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, αλλά δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, όπως είχαν μεταδώσει το προηγούμενο διάστημΑ διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και το BBC.

Δικαστικές πηγές από το Ιράν αναφέρουν ότι ο Σολτανί, ο οποίος κρατείται επί του παρόντος στην κεντρική φυλακή του Καράτζ, κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος». Ωστόσο, αναφέρει ότι η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.

Ιράν: Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτανί

Ο Ερφάν Σολτανί είναι ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής που συνελήφθη για τη συμμετοχή του σε πανεθνικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Σολτανί είναι κάτοικος προάστιου του Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Post, ο Σολτανί συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου. Πηγές ενημέρωσαν την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) ότι «η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι καταδικάστηκε σε θάνατο και ότι η ποινή θα εκτελεστεί στις 14 Ιανουαρίου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The US Sun, ο Σολτανί κατηγορείται για «πόλεμο κατά του Θεού», ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο. Οι υποστηρικτές του Σολτανί ισχυρίζονται ότι του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομική συνδρομή και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του πριν εκδοθεί η θανατική ποινή με απαγχονισμό.

Ακτιβιστές έχουν επίσης δηλώσει ότι ο Σολτανί είχε τη δυνατότητα να συναντήσει την οικογένειά του μόνο για 10 λεπτά στις 11 Ιανουαρίου για να τους αποχαιρετήσει.

Σύμφωνα με αναφορές, η αδελφή του Σολτανί, η οποία είναι δικηγόρος, δεν έχει πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του και δεν της επιτρέπεται να τον εκπροσωπήσει στο δικαστήριο.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει επισημάνει την υπόθεσή του, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οι ιρανικές αρχές να «καταφύγουν για άλλη μια φορά σε ταχείες δίκες και αυθαίρετες εκτελέσεις για να συντρίψουν και να αποτρέψουν τη διαφωνία».

Με πληροφορίες από Sky News