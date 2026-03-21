Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν την πυρηνική εγκατάσταση στο Νατάνζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ στο Ιράν, σύμφωνα με τον ιρανικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Σε ανακοίνωσή του, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Tasnim, ο οργανισμός έκανε λόγο για «εγκληματικές επιθέσεις» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέροντας ότι το συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ έγινε στόχος το πρωί του Σαββάτου.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι δεν σημειώθηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών από την εγκατάσταση Shahid Ahmadi Roshan, μία από τις σημαντικότερες μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας, περίπου 220 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό της περιοχής.

Η εγκατάσταση της Νατάνζ είχε αποτελέσει στόχο και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν–Ισραήλ το 2025, όταν προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια του συγκροτήματος, όπως είχαν δείξει τότε δορυφορικές εικόνες.

Ανταποκριτές σημειώνουν ότι η επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών χωρών, το Ιράν διαθέτει περίπου 400 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ποσότητα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν για το πλήγμα και ότι δεν έχει καταγραφεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εκτός της εγκατάστασης, ενώ διερευνά τα δεδομένα.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Από την πλευρά της, η Ρωσία καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ προανήγγειλε εντατικοποίηση των επιχειρήσεων. Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι επιθέσεις από τις ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις θα αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής έχουν πληγεί χιλιάδες στόχοι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας μειώνονται σταθερά όσο εντείνονται οι επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από Al Jazeera