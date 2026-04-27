Ιράν: Η τοιχογραφία που προκάλεσε νέα ερωτήματα για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η εμφάνιση μίας νέας τοιχογραφίας στο Ιράν έχει πυροδοτήσει νέα σενάρια για την κατάσταση υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του ανθρώπου που παρουσιάστηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Δύο μήνες μετά τα πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη, η απουσία του από τη δημόσια σφαίρα παραμένει ανεξήγητη, επισημαίνει το Euronews.

Η νέα τοιχογραφία, με τίτλο «Μάρτυρες του Επικού Αγώνα», αποκαλύφθηκε στην περιοχή Μασχάντ Αρντεχάλ, δυτικά της Κασάν, και απεικονίζει κορυφαίες μορφές του ιρανικού καθεστώτος που έχουν σκοτωθεί, όπως ο στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί, ο πρώην πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί. Ανάμεσά τους εμφανίζεται και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γεγονός που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση επιβεβαίωση ότι είναι νεκρός ή βαριά τραυματισμένος.

Ιράν: Καμία επίσημη απάντηση για την τοιχογραφία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Το βίντεο της αποκάλυψης διαδόθηκε γρήγορα στα social media, ενώ οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία επίσημη απάντηση.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανάρτησή του στον Χαμενεΐ ως «μαρτυρικό ηγέτη της επανάστασης». Η αναφορά αποσύρθηκε αργότερα ως «λάθος», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Η σύγχυση εντείνεται από το γεγονός ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ούτε σε βίντεο ούτε σε ηχητικό μήνυμα, από την έναρξη των επιθέσεων που έπληξαν την κατοικία του πατέρα του.

Κατά την ανακοίνωση της ανάδειξής του, παρουσιάστηκε μόνο ένα ομοίωμα (cutout), ενώ το πρώτο του μήνυμα προς τον λαό μεταδόθηκε από κρατικά μέσα περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, χωρίς οπτική παρουσία.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σύμφωνα με διεθνή μέσα που επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχους, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά στα πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, αλλά φέρεται να διατηρεί πνευματική διαύγεια και να συμμετέχει στις αποφάσεις.

Όπως έχει γίνει γνωστό, φέρεται να έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις σε χέρια και πόδια, φέρει σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χείλη, που επηρεάζουν την ομιλία του, ενώ εξετάστηκε το ενδεχόμενο πλαστικών επεμβάσεων αποκατάστασης.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι την ιατρική του φροντίδα επιβλέπει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι γιατρός. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Με πληροφορίες από Euronews