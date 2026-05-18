Ιράν: Η Τεχεράνη απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών δείχνουν ότι εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη διαβίβασε τις θέσεις της στην Ουάσινγκτον μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες.

«Όπως ανακοινώσαμε και χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται.

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενώ βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία από τις 8 Απριλίου, μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Πακιστανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ισλαμαμπάντ παρέδωσε στην αμερικανική πλευρά αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι διαφορές παραμένουν μεγάλες.

Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ που το Ιράν θεωρεί υπερβολικές

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη «συνεχώς αλλάζουν τις θέσεις και τους στόχους τους».

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει σειρά απαιτήσεων που η Τεχεράνη θεωρεί υπερβολικές. Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ ζητούν να παραμείνει σε λειτουργία μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση στο Ιράν και να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να αποδεσμεύσει σημαντικό μέρος των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό ή να συζητήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν μέσω των διαπραγματεύσεων να εξασφαλίσουν όσα δεν κατάφεραν να πετύχουν στρατιωτικά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικές παραχωρήσεις, προσπαθούν να αποσπάσουν ανταλλάγματα που δεν κατάφεραν να κερδίσουν στον πόλεμο, κάτι που θα οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι η πλήρης παύση των εχθροπραξιών θα συνδεθεί με την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για μόνιμη συμφωνία.

Η πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν υπάρξει «οριστικός τερματισμός των εχθροπραξιών».

Η ιρανική πρόταση, που διαβιβάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ζητά μεταξύ άλλων:

πλήρη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ,

άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις 13 Απριλίου,

πλήρη άρση των αμερικανικών κυρώσεων,

αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό,

καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστη το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου,

εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Ιράν έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου, αυξάνοντας την ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί ότι «δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν» αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί γρήγορα τους αμερικανικούς όρους για μόνιμη εκεχειρία.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμης σημασίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Τεχεράνη απάντησε ότι είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα γνωρίζει «πώς να απαντήσει ακόμη και στο μικρότερο λάθος της αντίπαλης πλευράς».

«Όσον αφορά τις απειλές τους, να είναι βέβαιοι ότι είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια», ανέφερε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από Reuters, Euronews