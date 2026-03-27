Ιράν: Η Σαουδική Αραβία πιέζει τις ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων

Η Σαουδική Αραβία έχει καλέσει τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγή των σαουδαραβικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής στον πόλεμο.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην τερματίσει πρόωρα τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν «ιστορική ευκαιρία» για αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ριάντ δεν ζητά απλώς τη συνέχιση των επιχειρήσεων, αλλά την εντατικοποίησή τους. Ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει τον ρόλο του πρίγκιπα, δηλώνοντας: «Ναι, είναι μαχητής. Πολεμά μαζί μας».

Ιράν: Τα σενάρια εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης στρατιωτικής συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο, που διανύει σχεδόν τον πρώτο μήνα του. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο αυτό παραμένει ανοιχτό.

Ο γεωπολιτικός αναλυτής, Μοχάμεντ Αλχαμέντ, σημειώνει ότι η στάση του Ριάντ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν.

«Αν το Ιράν εμπλακεί σοβαρά σε διαπραγματεύσεις, υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης. Αν όμως συνεχίσει τις επιθέσεις, τότε η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να περάσει σε δράση», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι η χώρα δεν ενεργεί παρορμητικά, αλλά «προετοιμάζεται για ένα σενάριο όπου η κλιμάκωση θα είναι συνειδητή και αποφασιστική».

Ιράν: Επιθέσεις και ενεργειακές απειλές στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη δεχθεί επιθέσεις από ιρανικά drones, ως απάντηση στην αμερικανοισραηλινή επίθεση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Μία από αυτές έπληξε διυλιστήριο στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παρότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να εξάγει πετρέλαιο μέσω αγωγών προς την Ερυθρά Θάλασσα, μειώνοντας την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ, η επίθεση θεωρείται προειδοποίηση από το Ιράν ότι μπορεί να πλήξει και αυτή τη ζωτική υποδομή.

Ο κίνδυνος αυξάνεται περαιτέρω σε περίπτωση εμπλοκής των συμμάχων του Ιράν στην Υεμένη, των Χούθι. Ο ειδικός σε θέματα άμυνας, Hesham Alghannam δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία διατηρεί προς το παρόν «προσεκτική ουδετερότητα», ωστόσο ενδέχεται να κινηθεί πιο ενεργά αν πληγούν σαουδαραβικοί στόχοι.

Οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Ιράν παραμένουν εδώ και δεκαετίες ανταγωνιστικές, με τις δύο χώρες να διεκδικούν ηγετικό ρόλο στον σουνιτικό και σιιτικό κόσμο αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια, το Ριάντ είχε στραφεί προς τη διπλωματία, υπογράφοντας συμφωνία επαναπροσέγγισης με το Ιράν με τη μεσολάβηση της Κίνας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η έναρξη του πολέμου ανέτρεψε αυτή τη στρατηγική.

«Η Σαουδική Αραβία ήλπιζε ότι το Ιράν δεν θα αντιδρούσε. Τώρα που ο πόλεμος έχει ξεκινήσει και η κλιμάκωση συνεχίζεται, φαίνεται να ζητά την οριστική εξουδετέρωση της ιρανικής απειλής», σημειώνει η Ellie Geranmayeh από το European Council on Foreign Relations.

Με πληροφορίες από Guardian