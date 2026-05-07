Ιράν: Η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε το «Project Freedom» του Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ

Η άρνηση της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις και εναέριο χώρο της για στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» το σχέδιο «Project Freedom» λίγες ημέρες μετά την έναρξή του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Το σχέδιο προέβλεπε αμερικανική στρατιωτική συνοδεία πετρελαιοφόρων που θα επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω της κρίσης με το Ιράν και του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ριάντ ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση της αεροπορικής βάσης Prince Sultan για την επιχείρηση, παρά την προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και τον Τραμπ.

Η στάση της Σαουδικής Αραβίας αντανακλά, σύμφωνα με την εφημερίδα, την επιθυμία του Ριάντ να τερματιστεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν σχεδόν με οποιοδήποτε κόστος, σε αντίθεση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που εμφανίζονται πιο επιθετικά απέναντι στην Τεχεράνη.

Γιατί η Σαουδική Αραβία είπε «όχι» στις ΗΠΑ και το «Project Freedom»

Ο Guardian αναφέρει ότι τα Εμιράτα θεωρούν πως έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών επιθέσεων και εκφράζουν δυσαρέσκεια για την περιορισμένη αλληλεγγύη από άλλες χώρες του Κόλπου.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται επίσης να ανησυχούσε ότι το «Project Freedom» θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση ναυτική σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, θέτοντας ουσιαστικά τέλος στην εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον Λευκό Οίκο / Φωτ.: EPA, αρχείου

Σύμφωνα με τον Guardian, η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι θα θεωρούσε παραβίαση της εκεχειρίας τόσο τη στρατιωτική συνοδεία πετρελαιοφόρων από τις ΗΠΑ όσο και τυχόν επιθέσεις κατά ιρανικών πλοίων.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει όχι μόνο σε ναυτική σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ αλλά και σε επανάληψη των επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Κόλπο.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι η σαουδαραβική ηγεσία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίστηκε τη σύγκρουση, θεωρώντας ότι οι ΗΠΑ ούτε παρείχαν επαρκή προστασία στις χώρες του Κόλπου ούτε παρουσίασαν σαφή στρατηγική εξόδου από την κρίση.

Ο ρόλος των Χούθι στην απόφαση της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία ανησυχούσε επίσης ότι το «Project Freedom» θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης στη σύγκρουση.

Το Ριάντ φέρεται να εργάζεται παρασκηνιακά εδώ και μήνες ώστε η οργάνωση να παραμείνει εκτός πολέμου, καθώς ενδεχόμενες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα θα απειλούσαν ακόμη περισσότερο τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία έχει εξασφαλίσει συμφωνία με το Ιράν για την προστασία του αγωγού προς το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που της επιτρέπει να εξάγει έως και το μισό της πετρελαϊκής παραγωγής της μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή του «Project Freedom» έπειτα από δύο ημέρες έντονης προώθησης του σχεδίου από κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη επειδή σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στις αντιρρήσεις της Σαουδικής Αραβίας ή στην άρνηση χρήσης του σαουδαραβικού εναέριου χώρου και των βάσεων της χώρας.

Με πληροφορίες από Guardian