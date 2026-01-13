Ιράν: Η πρώην αυτοκράτειρα Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Η Φαράχ Παχλαβί, χήρα του τελευταίου Σάχη του Ιράν, απηύθυνε σήμερα κάλεσμα στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να γυρίσουν την πλάτη στο καθεστώς και να σταθούν στο πλευρό των διαδηλωτών, την ώρα που οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για πάνω από δύο εβδομάδες.

Σε μήνυμά της, η 87χρονη πρώην αυτοκράτειρα ζήτησε από αστυνομία και άλλους μηχανισμούς ασφαλείας να μην στραφούν εναντίον «των συμπατριωτών τους» και να ακούσουν την οργή που εκφράζεται στους δρόμους. Τους προέτρεψε να ενωθούν με το κίνημα διαμαρτυρίας «πριν να είναι πολύ αργά», υποστηρίζοντας ότι καμία εξουσία και κανένα προνόμιο δεν δικαιολογούν αιματοχυσία.

Η παρέμβασή της κινείται στην ίδια γραμμή με τις πρόσφατες εκκλήσεις του γιου της, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στηρίζει δημόσια τις κινητοποιήσεις. Το όνομά του ακούγεται κατά διαστήματα στις διαδηλώσεις.

Η πρώην αυτοκράτειρα αναφέρθηκε και στους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, λέγοντας ότι έχουν στόχο να αποκοπεί η επικοινωνία των Ιρανών με τον έξω κόσμο. Εμφανίστηκε, ωστόσο, βέβαιη ότι το μήνυμα των διαδηλώσεων «δεν μπορεί να φιμωθεί», παρά τις προσπάθειες των αρχών.

Απευθυνόμενη στους Ιρανούς, τους κάλεσε να παραμείνουν δυνατοί και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «σύντομα» θα γιορτάσουν την ελευθερία, κλείνοντας με μια εικόνα για «το φως» που θα επικρατήσει απέναντι «στο σκοτάδι».

Η Φαράχ Παχλαβί έφυγε από το Ιράν μαζί με τον σύζυγό της, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, στις 16 Ιανουαρίου 1979, λίγες εβδομάδες πριν από την επιστροφή του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, που σήμανε την επικράτηση της ισλαμικής επανάστασης και το τέλος της μοναρχίας.