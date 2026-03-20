Ιράν: Η ηρωική υποδοχή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου μετά την επιστροφή από την Αυστραλία

Με δημόσια τελετή στο κέντρο της Τεχεράνης, το Ιράν υποδέχτηκε τις ποδοσφαιρίστριες της γυναικείας εθνικής ομάδας της χώρας, οι οποίες επέστρεψαν από την Αυστραλία, όπου είχαν βρεθεί για τη συμμετοχή τους σε διεθνές πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται πως επτά μέλη της αποστολής είχαν αρχικά αιτηθεί άσυλο στην Αυστραλία, μετά την κριτική που δέχτηκαν για την αποχή τους από τον εθνικό ύμνο του Ιράν πριν από αγώνα με τη Νότια Κορέα.

Τελικά, πέντε από τις επτά επέστρεψαν στην Τεχεράνη, προκαλώντας διεθνή ανησυχία, ειδικά εν μέσω των εντάσεων στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Οι ακτιβιστές κατηγόρησαν τις ιρανικές αρχές ότι πίεσαν και απείλησαν τις οικογένειες των αθλητριών, κάλεσαν τους γονείς τους για ανάκριση, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η Αυστραλία προσπάθησε να αναγκάσει τις παίκτριες να παραμείνουν εκεί.

Χιλιάδες κόσμου στην πλατεία Βαλιάσρ για την υποδοχή των Ιρανών ποδοσφαιριστριών

Εκατοντάδες πολίτες κρατώντας ιρανικές σημαίες, παραβρέθηκαν στην τελετή υποδοχής το βράδυ της Πέμπτης ,στην πλατεία Valiasr στο κέντρο της Τεχεράνης.

Στην πλατεία προβαλλόταν ένα γιγαντιαίο πανό με το σύνθημα «Η επιλογή μου, η πατρίδα μου», όπου οι παίκτριες φορούσαν τη στολή τους και υποχρεωτική hijab, χαιρετώντας την ιρανική σημαία.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Mehdi Taj, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το βέβαιο είναι ότι αυτές οι αθλήτριες είναι πιστές στην πατρίδα, τη σημαία, τον ηγέτη και την επανάσταση». Η κυβερνητική εκπρόσωπος Fatemeh Mohajerani πρόσθεσε: «Όλοι οι Ιρανοί σας περίμεναν, καλώς ήρθατε στο Ιράν».

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, προβαλλόταν στις οθόνες ψηφιακές εικόνες των αθλητριών που έδιναν όρκο πίστης στη σημαία του Ιράν, με φόντο εμβληματικά ιρανικά τοπία, την ώρα που δύο μέλη της ομάδας παραμένουν στην Αυστραλία.