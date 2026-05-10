Ιράν: Η φυλακισμένη Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης

Η φυλακισμένη και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί από το Ιράν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης και της χορηγήθηκε αναστολή της ποινής της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της, καταβλήθηκε «μεγάλη εγγύηση».

Η 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, ενώ βρισκόταν στη φυλακή για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής. Πριν από δύο εβδομάδες υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Η οικογένειά της είχε ζητήσει τη μεταφορά της από τη Ζαντζάν, στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης, όπου εξέτιε την ποινή της και είχε νοσηλευτεί αρχικά, προκειμένου να λάβει καλύτερη ιατρική φροντίδα.

Πλέον νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παρς της Τεχεράνης, όπου παρακολουθείται από τη δική της ιατρική ομάδα, έπειτα από μεταφορά με ασθενοφόρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος «Ναργκίς Μοχαμαντί».

Τον Φεβρουάριο, το ίδρυμα είχε γνωστοποιήσει ότι της επιβλήθηκε νέα ποινή κάθειρξης 7,5 ετών, μόλις μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Τότε, η Επιτροπή Νόμπελ είχε ζητήσει την άμεση απελευθέρωσή της.

Ιράν: «Μια αναστολή δεν είναι αρκετή», αναφέρει ανακοίνωση από το ίδρυμα «Ναργκίς Μοχαμαντί»

Η Μοχαμαντί είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο, έχοντας καταγγείλει τον θάνατο ενός δικηγόρου, του Χοσρόβ Αλικορντί. Σύμφωνα με εισαγγελικές αρχές, είχε κάνει «προκλητικές δηλώσεις» κατά τη διάρκεια επιμνημόσυνης τελετής.

Το ίδρυμα δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και την αναστολή της ποινής της.

«Μια αναστολή δεν είναι αρκετή», τόνισε. «Η Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται μόνιμη, εξειδικευμένη φροντίδα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στη φυλακή».



