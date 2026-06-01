Ιράν: «Η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία»

Το σενάριο για μία συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν μοιάζει να απομακρύνεται ξανά.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο απασχολεί περισσότερο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας παράλληλα, την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος επέμεινε, πως: «Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα. Η άλλη πλευρά αλλάζει συνεχώς τις απόψεις της και προβάλλει καινούργιες ή αντιφατικές απαιτήσεις (...) είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», είπε.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Λίβανο: Έξι νεκροί

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει έξι ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν τρεις ανθρώπους στις πόλεις Μπιρίκα και Τουλ. Παράλληλα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν επίσης σε πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Επίσης, την προηγούμενη νύχτα, το Ισραήλ χτύπησε την πόλη Κφαρσίρ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Στα χαρτιά, η 45ήμερη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ στον Λίβανο, αλλά το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

Μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου ότι θα στοχοποιήσει τα νότια της Βηρυτού, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν στο νότιο Λίβανο με αεροπορική επιδρομή στον δήμο Μαρουάνιγιε της περιφέρειας Σιδώνας, όπως αναφέρει το Al Jazeera Arabic.

Αναφέρθηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο, δύο ισραηλινές επιδρομές στο χωριό αλ-Σαχάμπια και στον δήμο Ματζντάλ Ζουν, καθώς και άλλες δύο επιδρομές στον δήμο Κφαρ Τεμπνίτ και στη γύρω περιοχή Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια στην περιφέρεια Ναμπάτιε.

Στη Ναμπάτιε, ο δήμος Αράμπ Σαλίμ δέχτηκε αεροπορική επιδρομή, ενώ ένας ισραηλινός πύραυλος αναχαίτισης εξερράγη στον εναέριο χώρο του ανατολικού τομέα του νότιου Λιβάνου.

Κουβέιτ: Καταδικάζει την «εκτεταμένη χερσαία εισβολή» του Ισραήλ στο Λίβανο

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέφρασε «έντονη καταδίκη και αποδοκιμασία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση» από το Ισράηλ στον Λίβανο.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε τη «σταθερή και υποστηρικτική στάση του Κουβέιτ απέναντι στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, ζητώντας την άμεση παύση αυτής της κλιμάκωσης, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής από όλα τα εδάφη του Λιβάνου και την πλήρη συμμόρφωση με την εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλων των άλλων σχετικών διεθνών αποφάσεων», καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «αναλάβουν τις ευθύνες τους για την παύση αυτών των παραβιάσεων».

Η δήλωση εκδόθηκε λίγο μετά την αναφορά του Κουβέιτ για «εχθρικές» επιθέσεις με πυραύλους και drones, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι εξαπέλυσε αντίποινα σε μια βάση που, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιήθηκε για επίθεση στο νησί Σιρίκ.



Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ