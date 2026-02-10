Ιράν: Η ΕΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο σοβαρής αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε για τον κίνδυνο σοβαρής αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν.

«Μια στρατιωτική κλιμάκωση θα είχε βαριές και τρομερές επιπτώσεις στη σταθερότητα της περιοχής, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από σταθερότητα», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί.

Ο ίδιος χαιρέτισε την προοπτική διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τονίζοντας ότι «πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία», ενώ υπογράμμισε πως «η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων».

Κάλεσμα ΕΕ σε Ιράν «να συμμορφωθεί πλήρως»

Ο εκπρόσωπος κάλεσε το Ιράν «να αποδείξει ότι ανταποκρίνεται σοβαρά στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να καλεί το Ιράν «να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις νομικές του υποχρεώσεις, βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) και της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων, καθώς και να αποκαταστήσει την πλήρη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας».

«Η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ο μόνος δρόμος προς μια διαρκή λύση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ θα συνεχίσει να διευκολύνει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων «σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι «η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», καλώντας όλα τα μέρη «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ