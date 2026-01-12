Ιράν: Η 23χρονη Ρουμπίνα Αμινιάν σκοτώθηκε από πυρά εξ επαφής στις διαδηλώσεις

Η 23χρονη φοιτήτρια Ρουμπίνα Αμινιάν σκοτώθηκε από πυρά «εξ επαφής» κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ένα περιστατικό που φωτίζει τη σκληρότητα με την οποία οι αρχές αντιμετωπίζουν τις κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει η οργάνωση Iran Human Rights, η Αμινιάν πυροβολήθηκε στο κεφάλι στις 8 Ιανουαρίου, λίγο αφότου είχε αποχωρήσει από το Κολέγιο Σαριάτι στην Τεχεράνη και ενώ κατευθυνόταν προς συγκέντρωση διαδηλωτών. Πηγές κοντά στην οικογένειά της ανέφεραν ότι δέχθηκε τη σφαίρα από πίσω, σε πολύ κοντινή απόσταση.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας ταξίδεψε από την Κερμανσάχ στην πρωτεύουσα για να την αναγνωρίσει ανάμεσα, όπως περιγράφεται, «στα σώματα εκατοντάδων νέων ανθρώπων». Όταν επέστρεψαν για την ταφή της, βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυνάμεις ασφαλείας και υπηρεσίες πληροφοριών που είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους. Τελικά, αναγκάστηκαν να τη θάψουν στην άκρη του δρόμου, μεταξύ Κερμανσάχ και Καμγιαράν.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν σπούδαζε υφαντουργία και σχέδιο μόδας. Η οργάνωση Iran Human Rights τη χαρακτήρισε «μια νέα γυναίκα με πάθος για τη ζωή και τη δημιουργία, της οποίας τα όνειρα θάφτηκαν από τη βίαιη καταστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Συγγενείς της μίλησαν για ένα άτομο που διεκδικούσε ελευθερία και δικαιώματα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

Ο θάνατός της εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα βίας που συνοδεύει τις διαδηλώσεις οι οποίες ξέσπασαν πριν από δύο εβδομάδες, με αφετηρία τη βαθιά οικονομική κρίση και την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος. Σύμφωνα με την Human Rights Activists News Agency (HRANA), οι νεκροί ξεπερνούν τους 500, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι διαδηλωτές, ενώ περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν ότι όσοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κινδυνεύουν ακόμη και με θανατική ποινή, κατηγορώντας «ξένους εχθρούς» ότι υποκινούν την αναταραχή, δείχνοντας συγκεκριμένα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η ρητορική κλιμακώνεται και σε διεθνές επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump έχει απειλήσει με σκληρή αντίδραση εάν συνεχιστούν οι δολοφονίες διαδηλωτών, ενώ από την Τεχεράνη διαμηνύεται ότι σε περίπτωση επίθεσης το Ιράν θα στοχεύσει αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή.

Η υπόθεση της Ρουμπίνα Αμινιάν είναι από τις λίγες όπου το θύμα έχει ταυτοποιηθεί δημόσια. Για οργανώσεις και συγγενείς, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι συμβαίνει στους δρόμους του Ιράν, μακριά από κάμερες, σε μια περίοδο που η καταστολή εντείνεται και το πραγματικό κόστος των διαδηλώσεων αποκαλύπτεται σταδιακά.

Με πληροφορίες από Guardian