Το Ιράν χτύπησε εγκαταστάσεις της CIA στον Περσικό Κόλπο - Ερωτήματα για τον ρόλο της Ρωσίας

Οι επιθέσεις ιρανικών drones κατά εγκαταστάσεων της CIA στον Περσικό Κόλπο έχουν κινητοποιήσει τους αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι ερευνούν αν η Ρωσία συνέδραμε παρέχοντας δεδομένα στοχοποίησης ή προηγμένη τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι ίδιες πηγές, ανέφεραν ότι οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα για τον ρόλο της Μόσχας. Ωστόσο, ως πιθανές ενδείξεις προκρίνουν την αποτελεσματικότητα και τη χειρουργική ακρίβεια των πληγμάτων, καθώς και τη γενικότερη τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Ρωσία στο Τεχεράνη.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχουν ήδη αποκαλύψει, και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει, ότι η Ρωσία συνδράμει το Ιράν με στοιχεία στοχοποίησης και άλλη υποστήριξη για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Εντούτοις, η έρευνα των μυστικών υπηρεσιών ειδικά για την πιθανή εμπλοκή της Μόσχας στα πλήγματα κατά των εγκαταστάσεων της CIA βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Τουλάχιστον δύο υποδομές της CIA δέχθηκαν επίθεση τον Μάρτιο. Η μία αφορούσε τον σταθμό της υπηρεσίας στην Σαουδική Αραβία, ο οποίος στεγάζεται εντός της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στο ανατολικό Ιράκ. Ορισμένες πηγές ανέφεραν ότι επλήγησαν και άλλες εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Απόρρητο σημείωμα «δείχνει» ρωσική εμπλοκή

Εσωτερικό σημείωμα δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών, το περιεχόμενο του οποίου περιέγραψε αξιωματούχος της περιοχής με πρόσβαση στο έγγραφο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία πιθανότατα διαδραμάτισε ρόλο στη στοχοποίηση των τοπικών εγκαταστάσεων της CIA. Ο αξιωματούχος σχολίασε το έγγραφο υπό τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ακριβής προέλευσή του.

Παράλληλα, δύο δυτικοί αξιωματούχοι στον Κόλπο που ενημερώθηκαν για τις αναφορές των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν ότι, σύμφωνα με τους αναλυτές, στην επίθεση στο Ριάντ χρησιμοποιήθηκαν δύο ιρανικά drones τύπου Shahed, αναβαθμισμένα με ρωσική τεχνολογία. Το πρώτο άνοιξε τρύπα σε ευάλωτο σημείο στον εξωτερικό τοίχο της πρεσβείας και το δεύτερο πέρασε μέσα από το άνοιγμα και πυροδοτήθηκε. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

Παρότι η ρωσική βοήθεια προς το Ιράν είναι διαρκής λόγω των στενών δεσμών των δύο χωρών, η στοχοποίηση τόσο ευαίσθητων εγκαταστάσεων της CIA υποδηλώνει ότι η Μόσχη είναι διατεθειμένη να φτάσει πιο μακριά για να υπονομεύσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις, την ώρα που η Ουάσινγκτον παλεύει να δώσει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι ανησυχίες ότι η Ρωσία προμηθεύει το Ιράν με δεδομένα στοχοποίησης εντάθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά το πλήγμα σε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπου ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν στρατώνες, προκαλώντας τον θάνατο δύο στρατιωτών.

Μυστικοί στόχοι υψηλής σημασίας

Οι δύο δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή σημείωσαν ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν να βελτιώσει την εμβέλεια και την ακρίβεια των drones Shahed, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι τέτοιες αναβαθμισμένες εκδόσεις χρησιμοποιήθηκαν στο πλήγμα στο Ριάντ.

Ξεχωριστή πηγή ανέφερε ότι η Μόσχα ενίσχυσε την ακρίβεια των Shahed-136 προμηθεύοντας την Τεχεράνη με το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Kometa-M, το οποίο θεωρείται από τους ειδικούς πολύ πιο ακριβές και ανθεκτικό σε παρεμβολές σε σχέση με το αντίστοιχο ιρανικό.

Η εφημερίδα Wall Street Journal είχε αποκαλύψει πρώτη τον Μάρτιο την προμήθεια του συστήματος Kometa-M στο Ιράν από τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο είχε διαψεύσει το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

Οι εγκαταστάσεις της CIA στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας σε κάθε χώρα, τα οποία παραδοσιακά στεγάζονται στις πρεσβείες και ονομάζονται «σταθμοί». Επιπλέον, η CIA διατηρεί υποστηρικτικά γραφεία, ασφαλή καταφύγια, εφοδιαστικούς κόμβους καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνται για παρακολουθήσεις ή άλλες επιχειρήσεις.

Η ακριβής τοποθεσία αυτών των σημείων αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό.

Οι πηγές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τον ακριβή αριθμό ή τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων που επλήγησαν. Μία πηγή ανέφερε ότι ο αριθμός τους είναι «πάνω από μία και λιγότερες από δώδεκα», ενώ δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκαν αρκετές υποδομές.

Με πληροφορίες από Reuters