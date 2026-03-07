Ιράν: Γιατί οι Χούτι δεν έχουν βοηθήσει ακόμα τον πιο πιστό τους σύμμαχο

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται αισίως από τη στιγμή της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ σε βάρος του Ιράν, έχοντας ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς. Την ίδια ώρα, «εκκωφαντική» είναι η σιωπή και των συμμάχων της Τεχεράνης.

Χαρακτηριστικά, παρόλο που η στρατιωτική κλιμάκωση έχει επεκταθεί από τις χώρες του Κόλπου έως την Ανατολική Μεσόγειο και το Αζερμπαϊτζάν, μία οργάνωση, φιλικά προσκείμενη στο Ιράν, παραμένει «ήσυχη»: ο λόγος για τους Χούτι της Υεμένης.

Το κίνημα των Χούτι, που αποτελεί την de facto εξουσία στη βορειοδυτική Υεμένη και διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, έχει πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Ιράν: Στρατηγική αναμονής από τους Χούτι

Ωστόσο, την εβδομάδα που ακολούθησε τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, οι Χούθι περιορίστηκαν κυρίως σε δηλώσεις στήριξης προς την Τεχεράνη και στη διοργάνωση μαζικών διαδηλώσεων κατά των επιθέσεων.

Το αν θα παραμείνουν εκτός της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιο. Σύμφωνα με αναλυτές, η εμπλοκή τους είναι πιθανή, αλλά η σημερινή στάση δείχνει μια στρατηγική αναμονής. Ο Λούκα Νεβόλα, ανώτερος αναλυτής για την Υεμένη και τον Κόλπο στον οργανισμό ACLED, δήλωσε στο Al Jazeera ότι μια παρέμβαση των Χούθι παραμένει πιθανή.

«Η εμπλοκή τους θα μπορούσε να γίνει σταδιακά, με κλιμάκωση σε φάσεις», εξηγεί. «Προς το παρόν, η βασική προτεραιότητα των Χούθι είναι να αποφύγουν άμεση στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ».

Η επιφυλακτικότητα αυτή συνδέεται και με τις μεγάλες απώλειες που υπέστη η οργάνωση το 2025. Τον περασμένο Αύγουστο, ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Σαναά σκότωσαν τουλάχιστον 12 υψηλόβαθμα στελέχη των Χούτι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Άχμεντ αλ-Ραχάουι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Μοχάμεντ αλ-Γκουμάρι.

Χούτι: Έντονη ανησυχία από την ισραηλινή δραστηριότητα

Οι απώλειες αυτές θεωρούνται από τις βαρύτερες που έχει υποστεί η οργάνωση κατά την αντιπαράθεσή της με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Νεβόλα, οι Χούτι ανησυχούν ιδιαίτερα για τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και το ενδεχόμενο στοχευμένων επιθέσεων εναντίον της ηγεσίας τους.

Παρόλα αυτά, η οργάνωση εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτικές δυνατότητες. Ο πολιτικός σχολιαστής από την Υεμένη, Σαντάμ αλ-Χουράιμπι εκτιμά ότι οι Χούθι θα εμπλακούν στον πόλεμο αν το ζητήσει το Ιράν.

«Η Τεχεράνη δεν θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα χαρτιά της ταυτόχρονα», δήλωσε στο Al Jazeera. «Πιθανότατα κρατά τους Χούτι για την επόμενη φάση». Κατά τον ίδιο, η είσοδος της σιιτικής οργάνωσης στον πόλεμο είναι «μάλλον θέμα χρόνου», ειδικά αν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχιστούν.

Η οργάνωση έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην Ερυθρά Θάλασσα. Από τα τέλη του 2023 έως το 2025, πραγματοποίησε επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, βυθίζοντας τέσσερα και σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ναυτικούς. Η θαλάσσια οδός είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς πριν από τον πόλεμο από εκεί περνούσαν αγαθά αξίας περίπου ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων κάθε χρόνο.

Οι Χούτι διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα να εκτοξεύσουν drones και πυραύλους προς το Ισραήλ, αλλά και προς αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Παράλληλα, ενδεχόμενες επιθέσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν και συμμάχους του Ισραήλ στην περιοχή, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera