Ιράν: «Γιατί να κάνουμε κακό στην Ιταλία;»

«Γιατί να κάνουμε κακό στην Ιταλία;», έγραψε πρεσβεία του Ιράν σε ανάρτηση, με την οποία απαντά στις δηλώσεις Τραμπ, ότι η Τεχεράνη «θα ανατίναζε την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για μία από τις στενότερες συμμάχους του, λέγοντας ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έδειξε έλλειψη θάρρους που δεν συντάχθηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν.

«Είμαι σοκαρισμένος από την στάση της. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Αφορμή για τη δήλωσή του στάθηκε η ανακοίνωση της Μελόνι ότι η κυβέρνησή της θα αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ «ενόψει της τρέχουσας κατάστασης».

«Η Τζιόρτζια Μελόνι δεν θέλει να μας βοηθήσει στον πόλεμο. Είμαι σοκαρισμένος», είπε ο Τραμπ. «Δεν την νοιάζει αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο και θα ανατίναζε την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία», συνέχισε.

Η απάντηση του Ιράν στο σχόλιο Τραμπ για «επίθεση στην Ιταλία»

Η πρεσβεία του Ιράν στην Ταϊλάνδη, απάντησε στα λεγόμενα του Τραμπ, ιδίως στη φράση που περιλαμβάνει την «επίθεση στην Ιταλία», με μια ανάρτηση, στην οποία έγραψε:

«Γιατί να κάνουμε κακό στην Ιταλία;

Αγαπάμε τους Ιταλούς, το ποδόσφαιρο και το φαγητό και λατρεύουμε τη Ρώμη, το Ρίμινι, την Πίζα, το Μιλάνο, τη Βενετία, τη Σαρδηνία, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη, τη Γένοβα, το Τορίνο, τη Σικελία, και όλα τα ενδιάμεσα».