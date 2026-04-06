Ιράν: Γιατί η Βόρεια Κορέα κρατάει αποστάσεις σύμφωνα με τη Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται να απομακρύνεται από τον μακροχρόνιο σύμμαχό της, το Ιράν, διαχειριζόμενη προσεκτικά τη δημόσια ρητορική της ώστε να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης με τις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσαν τη Δευτέρα Νοτιοκορεάτες βουλευτές, επικαλούμενοι την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ανέφερε ότι η Πιονγιάνγκ δεν έχει στείλει μέχρι στιγμής όπλα ή προμήθειες στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ δεν εξέδωσε ούτε δημόσια συλλυπητήρια για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές.

Την ίδια στιγμή, δεν υπήρξε συγχαρητήριο μήνυμα ούτε για την επιλογή του γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με τον βουλευτή Παρκ Σουν-γουόν, που συμμετείχε σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση της NIS.

Βόρεια Κορέα: Αποφεύγει τη σύγκρουση με Τραμπ για Ιράν

Παρότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν προχωρήσει σε επανειλημμένες δηλώσεις για τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας έχει εκδώσει μόλις δύο ήπιες ανακοινώσεις, κάτι που, σύμφωνα με την εκτίμηση της NIS, συνάδει με τη γενικότερη στάση της Πιονγιάνγκ να αποφεύγει άμεση κριτική προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η στάση αυτή εκτιμάται ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη προετοιμασία για τη διασφάλιση διπλωματικού χώρου ενόψει πιθανής συνάντησης τον Μάιο μεταξύ του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και του Τραμπ.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές πιέσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με προβλήματα στην προμήθεια βιομηχανικών αγαθών, άνοδο τιμών και ενίσχυση της ισοτιμίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Πιονγιάνγκ επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει προμήθειες πετρελαίου από τη Ρωσία.

Κατά το 9ο Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στα τέλη Φεβρουαρίου, ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φάνηκε να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος οι δύο χώρες «να μην μπορούν να τα πάνε καλά», υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνικό κράτος και θα αποσύρουν την «εχθρική πολιτική» τους.

Η NIS εκτιμά ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν σκόπιμα, ως άμεσο μήνυμα με στόχο τη διατήρηση καλών σχέσεων με τον Τραμπ και την προετοιμασία για μια νέα διπλωματική φάση μετά την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να όρισε διάδοχο

Την ίδια ώρα, οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας, επικαλούμενες βουλευτές της Σεούλ, πιστεύουν -επίσης- ότι η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να είναι η διάδοχός του.

Οι βουλευτές επικαλέστηκαν μια πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της να οδηγεί άρμα μάχης, η οποία προφανώς στόχευε να διαψεύσει τυχόν αμφιβολίες.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η εκτίμησή της δεν βασίστηκε σε περιστασιακά συμπεράσματα αλλά σε «αξιόπιστες πληροφορίες», τις οποίες συγκέντρωσε, σύμφωνα με ενημέρωση μελών του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης έπειτα από κοινοβουλευτική σύσκεψη που έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Με πληροφορίες από Reuters