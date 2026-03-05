Ιράν για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena: «Οι ΗΠΑ θα το μετανιώσουν πικρά»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έστειλε νέο μήνυμα στις ΗΠΑ, με την απειλή ότι «θα μετανιώσουν» τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena.

Η φρεγάτα Dena βυθίστηκε στη Σρι Λάνκα την Τετάρτη και οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 87 ναυτών.

Στην ανάρτησή του, ο Αραγτσί τόνισε: «Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια φρικαλεότητα στη θάλασσα, 2.000 μίλια (3.219 χλμ.) μακριά από τις ακτές του Ιράν» και συνέχισε, απειλώντας τις ΗΠΑ που ανέλαβαν την ευθύνη για το φονικό χτύπημα, υπογραμμίζοντας: «Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα το μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν».

Η ιρανική φρεγάτα Dena, που μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, «χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση», όπως είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Βίντεο από τη στιγμή που το αμερικανικό υποβρύχιο τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα

Εχθές, κατά την ενημέρωση του Πενταγώνου, ο Πιτ Χέγκσεθ σημείωσε πως στον Ινδικό Ωκεανό οι ΗΠΑ βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο, λέγοντας: «Βυθίστηκε από τορπίλη. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι το πλήγμα που οδήγησε στη βύθιση του πλοίου πραγματοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει υποβρύχιο να στοχεύει και στη συνέχεια να τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα «Iris Dena» στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Λίγες ώρες μετά τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας «Iris Dena» που έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό, οι ΗΠΑ μέσω ενός βίντεο στην πλατφόρμα Χ, ανέλαβαν την ευθύνη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις σοβαρότερες ναυτικές τραγωδίες στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.