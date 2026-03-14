Ιράν - Φρουροί της Επανάστασης: Νόμιμοι στόχοι τα λιμάνια, οι αποβάθρες και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΑΕ

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) αντέδρασαν άμεσα μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά νησιών του Ιράν.

Όπως τόνισαν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα, τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων αποτελούν νόμιμους στόχους.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης καλούν τους κατοίκους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Το μήνυμα της Χαμάς στο Ιράν

Νωρίτερα, η Χαμάς κάλεσε το Ιράν να αποφύγει να στοχεύει γειτονικές χώρες και ζήτησε από τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να εργαστούν για την άμεση παύση του πολέμου.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει ότι παρακολουθεί τον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή με «βαθιά ανησυχία» και προσθέτει ότι «απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και στον κόσμο» σε δήλωση μέσω Telegram. Τόνισε ακόμη, ότι η αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, καλώντας όλα τα κράτη της περιοχής να συνεργαστούν και να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Η επίθεση που έφερε σκληρή απάντηση από το Ιράν

Η επίθεση των ΗΠΑ σε στρατιωτικούς στόχους στη στρατηγικής σημασίας ειδικά στη νήσο Χαργκ, ίσως ήταν μέρος αυτού που ο Τραμπ προανήγγειλε ως «πολύ σκληρό χτύπημα» για το Ιράν.

Το νησί Χαργκ είναι μια μικρή βραχώδης χερσόνησος μόλις 24 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν.

Όμως, παρά το μικρό του μέγεθος, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της ενεργειακής υποδομής του Ιράν.

Από τη νήσο Χαργκ διέρχεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, με μεγάλα δεξαμενόπλοια να φορτώνουν καύσιμα και να κατευθύνονται μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές, συχνά με τελικό προορισμό την Κίνα.

Η στρατηγική σημασία του νησιού, το καθιστά πρωταρχικό στόχο για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, όπως απέδειξε η πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC