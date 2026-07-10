Ιράν: Φωτιά σε διυλιστήριο - Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοσή μας»

Φωτιά ξέσπασε απόψε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Οξίν Παλαγιές, στην επαρχία Λορεστάν του δυτικού Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο έναν ντόπιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η φωτιά μαίνεται στο μικρό διυλιστήριο Πολντοχτάρ και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

The fire at the Oxin Refinery in the Sarab Hammam area of Pol-e Dokhtar, Iran is still raging on https://t.co/IO4nuSNMU0 pic.twitter.com/f8G4x5jRem — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 10, 2026

Νέα προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ

Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν», προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Το να μπει τέλος στον πόλεμο είναι μια προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, αλλά ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι η αναμέτρηση αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ με μια παράδοση του Ιράν», δήλωσε, ενώ οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Την ίδια ώρα η Αίγυπτος και το Κατάρ κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους, όπως δήλωσε σήμερα το Κάιρο.

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι και ο Καταριανός ομόλογός του Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι προέτρεψαν «όλες τις πλευρές να επιλέξουν την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.