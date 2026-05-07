Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ ενώ ο Τραμπ απειλεί: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν»

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέο κύμα βομβαρδισμών εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι ενδείξεις διπλωματικών επαφών ενίσχυσαν την ελπίδα για αποκλιμάκωση της κρίσης, με τις διεθνείς αγορές να αντιδρούν θετικά την Πέμπτη. Είχε προηγηθεί, μία ημέρα νωρίτερα, επεισόδιο στον Κόλπο του Ομάν, όταν αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκ Ρούμπιο συναντήθηκε στο Βατικανό με τον πάπα Λέωντα, με βασικό θέμα τις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο πάπας έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις του με τον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ξαναρχίσουν μόνο αν η Τεχεράνη αποδεχτεί τη συμφωνία. «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν», ανέφερε.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις 8 Απριλίου, οι απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν τον προηγούμενο μήνα δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν.

ΗΠΑ - Ιράν: Το Πακιστάν αναμένει συμφωνία «σύντομα»

Το Πακιστάν δήλωσε ότι αναμένει συμφωνία «σύντομα». Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τη στρατηγική της απέναντι στο Ιράν και το μέλλον των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν έχει ουσιαστικά περιορίσει τη διέλευση από τα Στενά, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αμερικανικό μαχητικό έπληξε την Τετάρτη το πηδάλιο ιρανικού πετρελαιοφόρου στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το πλοίο επιχειρούσε να διασπάσει τον αποκλεισμό.

Παράλληλα, η Τεχεράνη προχώρησε στη δημιουργία νέας κρατικής υπηρεσίας για τον έλεγχο της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την επιβολή τελών. Σύμφωνα με τη Lloyd’s List Intelligence, η νέα υπηρεσία επιχειρεί να εμφανιστεί ως η μόνη αρχή που μπορεί να εγκρίνει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά.

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς εγείρονται ζητήματα ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε ένα πέρασμα ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ειδικοί στο διεθνές ναυτικό δίκαιο εκτιμούν ότι οι απαιτήσεις του Ιράν για έλεγχο ή φορολόγηση πλοίων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία προβλέπει δικαίωμα ειρηνικής διέλευσης από χωρικά ύδατα.

Τραμπ: «Έχουμε απέναντί μας ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε πάντως ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία. «Έχουμε απέναντί μας ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να καταλήξουν σε κάτι που να μας ικανοποιεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής πίεσης.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι έχουν απορριφθεί βασικά σημεία που είχαν παρουσιαστεί σε σχετικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με το Axios, η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία δείχνουν ότι ούτε όλοι οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στήριξαν τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή. Σαουδάραβας αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα στο Associated Press, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν προηγουμένως συνεννοηθεί με το Ριάντ για την επιχείρηση επαναλειτουργίας της θαλάσσιας οδού.

Το «όχι» της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ και την επιχείρηση «Project Freedom»

«Τους είπαμε ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτό και ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη και τις βάσεις μας», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε επίσης το Ιράν πως δεν θα εμπλακεί σε αμερικανικές επιθέσεις που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την επιχείρηση που είχε λάβει την ονομασία «Project Freedom» ήδη από τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της. Μέχρι στιγμής, μόνο δύο εμπορικά πλοία αμερικανικής σημαίας έχουν περάσει από τη θαλάσσια διαδρομή που φρουρούν αμερικανικές δυνάμεις.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι βύθισαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, απειλούσαν εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Εκατοντάδες εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, αδυνατώντας να κινηθούν προς ανοιχτή θάλασσα χωρίς να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Η κρίση έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν απότομη άνοδο και πολλές οικονομίες να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Η τιμή του πετρελαίου Brent σταθεροποιήθηκε την Πέμπτη κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αναμένουν εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενόψει πιθανής κοινής γαλλοβρετανικής αποστολής για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Με πληροφορίες από Associated Press