Το Ιράν επιτέθηκε σε έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν στο Ιράκ

Πριν λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον κουρδικών ένοπλων ομάδων της αντιπολίτευσης στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Ειδικότερα, ανταποκριτής του Al Jazeera υποστήριξε ότι έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν έγινε στόχος πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με drones.

Ο ανταποκριτής ανέφερε ότι μετά την επίθεση παρατηρήθηκαν στήλες καπνού να υψώνονται από την έδρα, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν αμέσως τραυματίες.

Με πληροφορίες από Al Jazeera